Feijóo llevará mañana al Congreso el "clamor" en España contra la amnistía de Sánchez para "perpetuarse en el poder"

'Génova' avisa que los españoles "no se van a resignar" ante lo que está sucediendo y que el PP actuará ante esta "aberración"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará esta miércoles al debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez el "clamor" que hay en la sociedad contra la amnistía que ha pactado con los independentistas para "perpetuarse en el poder", según han señalado fuentes del PP, que han avisado que los españoles "no se van a resignar" ante lo que está sucediendo.

El Pleno del Congreso acoge este miércoles y jueves el segundo debate de investidura de la legislatura, en el que Sánchez prevé salir elegido presidente con 179 votos a favor, tres por encima de la mayoría absoluta (176) que se requiere para superar el trámite a la primera.

Feijóo lo intentó los días 26 y 27 de septiembre pero no llegó al listón de la mayoría absoluta, quedándose en 172 escaños (PP, Vox, UPN CC). Esta vez, y salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que Sánchez será investido presidente el jueves con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

EL PP DICE QUE FEIJÓO SERÁ "COHERENTE, AL CONTRARIO QUE SÁNCHEZ"

Ante ese debate, fuentes del PP han avanzado que Feijóo --que subirá a la tribuna a primera hora de la tarde para dar la réplica a Sánchez-- será "coherente, al contrario que el candidato del PSOE" y "no habrá cambios de opinión" sino que "defenderá lo mismo que defendía en la campaña y en su investidura".

"Es inmoral ceder a un chantaje al Estado para acceder a un cargo y es un fraude electoral presentarse a unos comicios prometiendo una cosa y haciendo luego justo la contraria", han señalado las mismas fuentes.

Así, el PP ha indicado que Feijóo dará voz a los ocho millones de votantes del PP que apoyaron un cambio el pasado 23 de julio y también a los millones de españoles que no fueron consultados por Sánchez "al respecto de la aberración que va a cometer".

El PP considera que "España es hoy un clamor en contra de la amnistía y de las cesiones efectuadas por Sánchez a los independentistas a cambio de perpetuarse en el poder" y "así lo han manifestado en las calles y lo han expresado con contundencia decenas de asociaciones y entidades".

"Hablamos de una amnistía y unas cesiones a cambio de los votos que necesita para ser investido presidente, con un altísimo coste para nuestro país que pagarán los ciudadanos", han indicado fuentes del PP.

REPETICIÓN DE ELECCIONES

En este contexto, el líder del PP recordará que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones prometiendo que "no haría exactamente lo que va a hacer". "No es convivencia, es conveniencia", repetirá una vez más ante el Pleno del Congreso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, hará hincapié en el mensaje de que "los españoles no han votado esto y no se van a resignar ante esto". "España no se rinde y Feijóo les trasladará mañana que pueden contar con el PP, que no bajará la cabeza ante la gravedad de lo que está pasando", según han indicado fuentes del partido.

Tras las manifestaciones del domingo en toda España --que según el PP congregaron a más de dos millones de personas--, se prevé que Feijóo saque pecho de ese éxito de movilización y subraye de nuevo que no se van a "callar". "No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque se está haciendo lo contrario de lo que se ha votado", dijo el pasado domingo en la Puerta del Sol ante miles de ciudadanos.