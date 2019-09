Feijóo llama a "unir" el voto del centro derecha para echar a Sánchez y poner fin a la "inestabilidad" en España

Censura la "irresponsabilidad y frivolidad" del líder socialista: "Ni la política es un juego, ni España es una cancha de baloncesto"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a aprovechar la próxima cita con las urnas del 10 de noviembre para "unir" el voto del centro derecha y sacar de La Moncloa al socialista Pedro Sánchez. Solo así se podrá, ha defendido, poner fin a la "inestabilidad" política en España.

"Este fracaso buscado por Sánchez tiene que ser su fracaso, no el de los españoles. Hay una posibilidad, hay diez millones y medio de votos que no han votado a Sánchez. Si votan unidos, habremos conseguido superar una fase de inestabilidad para que España tenga otra vez un gobierno estable y previsible", ha esgrimido Feijóo, en relación a los apoyos que PP, Cs y Vox sumaron en los anteriores comicios generales.

"Si votamos unidos, esto es posible. Si seguimos divididos, seguirá la inestabilidad en nuestro país, con el PSOE, el independentismo y el populismo", ha agregado el jefe del Ejecutivo, de viaje oficial en Argentina, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación después de un acto con jóvenes en el exterior.

En la línea de sus últimos pronunciamientos públicos, el presidente ha hecho una velada apelación al voto útil en torno al PP. Y es que Feijóo, que ve innecesaria para Galicia la fórmula 'España Suma', sí apoya en el plano estatal la vía propuesta por la dirección de su partido, que encabeza Pablo Casado, para volver a aglutinar el voto de centro derecha.

"QUE SEA EL FRACASO" DE SÁNCHEZ

Más allá, Feijóo ha aprovechado su intervención ante los medios para cargar con dureza contra Sánchez, de quien ha asegurado que "buscaba que fracase la legislatura" desde el primer momento. "Que sea su fracaso, no el de España", ha llamado, antes de incidir en que el 10N habrá la "ocasión" de que los españoles "puedan dar su opinión".

A renglón seguido, ha asegurado comprender "el hartazgo" de los españoles ante una situación que "no debería haberse producido" (la nueva repetición electoral tras "cuatro años de enorme inestabilidad") y ha confesado que él también lo tiene. "La inestabilidad y el candidato Sánchez van en paralelo y esto afecta a nuestro país", ha lamentado.

De hecho, ha sugerido que el líder socialista "ha confundido la política con un juego de fútbol o baloncesto y a España, con una cancha". "Y ni la política es un juego, ni España una cancha de baloncesto. Esto es serio. Esto no había ocurrido en 40 años", ha advertido .

MODIFICAR LA LEY ELECTORAL

Al tiempo, se ha reafirmado en la "necesidad imperiosa" de modificar la ley electoral. "Si no la modificamos, si no lo hacemos, con el candidato (Sánchez) y algunos posibles socios, España se convierte en un lugar inestable e inseguro desde un punto de vista político", ha advertido.

Ha agregado que si esto sucede "sería malo" para España y "pésame" para la "desaceleración" de la economía española que "ya se notan en los hogares, en los datos del paro y en las estadísticas económicas.

CAMPAÑA DEL PP Y COALICIÓN

Sobre la campaña del PP, ha señalado que se está "hilvanando". "Nosotros pensábamos que el candidato a la Presidencia del Gobierno quería gobernar", ha indicado, antes de matizar que este pensamiento se redujo "al principio" porque, "desde hace semanas", los populares se dieron cuenta de que "estaba construyendo una historia para responsabilizar a todos menos al verdaderamente responsable de una nueva convocatoria electoral".

"Pero el mensaje no cuela. La gente se ha dado cuenta de que lo que es válido para gobernar comunidades y diputaciones no puede ser peligroso para el Gobierno de la nación", ha incidido, en relación a los acuerdos PSOE-Podemos.

En cuanto a su propuesta de coalición con el PSOE, ha insistido en que "el PP del presidente Rajoy ofreció una coalición electoral al PSOE". "Entiendo que al PSOE le moleste recordarlo porque dijo que no en el año 2015 y volvió a decir que no en 2016. Comprendo que hay veces que molesta recordar la historia próxima", ha constatado.

"El presidente Sánchez no quiso sentarse con el PP para valorar esta hipótesis. Desde el primer momento dijo que sus aliados naturales eran Podemos y el independentismo. En consecuencia, el PP sabe que no es posible porque el candidato Sánchez no quiere tener ninguna coalición con el PP. Solo hay un responsable de que no formar gobierno y ahí si que estamos de acuerdo todos los partidos", ha concluido, en relación al líder del PSOE.