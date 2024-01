Feijóo lanza a sus alcaldes para presumir de la gestión del PP y de no tener pactos "ocultos" como Sánchez y el PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha rodeado este lunes de más de 80 alcaldes del Partido Popular en toda España para presumir de la gestión municipal de su formación y de no tener pactos "ocultos" como los que, a su juicio, tienen el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el PSOE con los independentistas.

"Ésta es la política útil. Esta no es la política del discurso, sino la política de verdad, la política de la acción, la política de la decisión y la política de la gestión", ha proclamado Feijóo en un encuentro con alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y de capitales de provincia que se ha celebrado en la sede del PP.

En el acto Feijóo ha compartido coloquio con las alcaldesas de Castellón, Zaragoza, Huelva, Teruel, Alcalá de Henares y Cartagena: Begoña Carrasco García, Natalia Chueca, Pilar Miranda Plata, Emma Buj, Judith Piquet Flores y Noelia María Arroyo Hernández.

Previamente, se ha celebrado otro coloquio entre el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, que han coincidido en pedir más voz para los ayuntamientos. "Que nos maltraten no quiere decir que nosotros no sigamos en la lucha", ha afirmado el regidor madrileño, para avisar al Gobierno que ésta no es la "batalla del PP" sino de los ciudadanos, vivan donde vivan.

Además, Almeida ha subrayado que los ayuntamientos tienen que tener "una voz propia en el ámbito de lo que es la política nacional" y van a salir a la calle, hablando de la amnistía y de las "cesiones de competencias" a los independentistas, defendiendo la "igualdad entre todos los españoles".

"SOMOS UN PARTIDO LIBRE"

Tras destacar que el PP gobierna en 3.200 alcaldías, Feijóo ha recalcado que los regidores y concejales de su partido hacen política de "proximidad" porque se deben a los ciudadanos y no tienen "ningún compromiso con nadie". Según ha recalcado, en el PP no tienen "ningún pacto oculto con nadie" ni tiene "que rendir ante nadie sino directamente ante los ciudadanos".

"Somos un partido libre y por eso no tenéis compromisos ocultos, ni tenéis que ceder a chantajes, ni tenéis, por tanto, que servir a minorías en contra de las mayorías que representáis. Esta confianza no la vamos a traicionar", ha proclamado.

En este sentido, ha recalcado que los regidores del PP van a cumplir el programa electoral y no van a "traicionarlo", asegurando que decir la verdad y cumplir con la palabra y los compromisos electorales es algo "revolucionario en la España de hoy".

"CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN"

Feijóo, que se ha rodeado de mujeres alcaldesas en este coloquio, ha destacado que "han ganado las elecciones" del pasado 28 de mayo, y no logrando pactos "en contra del que gana" los comicios. Además, ha dicho que cuando "un político jura o promete cumplir y hacer cumplir la Constitución", ése se convierte en el "compromiso básico que tiene cualquier representante político".

Además, el presidente del PP ha saludado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la preside ahora una "mujer valiente", la alcaldesa de Jerez, que "sabe de gestión local y que también tiene una visión de la política nacional".