Feijóo justifica su ausencia en el debate a cuatro por el "veto" a PNV, ERC y EH Bildu

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su ausencia en el debate de este miércoles entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que tilda de "semidebate", por el "veto" que según el candidato del PP han impuesto los socialistas a que participen PNV, ERC o EH Bildu.

En una entrevista en La Sexta, en la que ha explicado que ha cancelado sus actos de campaña por una lumbalgia, Feijóo ha negado que su ausencia en el debate se deba al miedo a dar explicaciones por su relación en los años 90 con el narco Marcial Dorado.

Feijóo ha dicho que es "muy cansino" que sus rivales de la izquierda le sigan criticando por la misma polémica que le ha acompañado durante toda su carrera, sus fotos con Marcial Dorado en un barco, tomadas a mediados de los 90, cuando su entonces amigo era contrabandista de tabaco, y difundidas en 2013, cuando ya había sido condenado por narcotráfico.

Subraya el candidato del PP que ya ha dado todas las explicaciones al respecto en el Parlamento gallego, algo que no comparten PSOE ni Sumar, e insiste en que entonces no sabía que Dorado era un narco.

"En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello, ahora es más fácil saber cosas porque hay internet, porque hay Google, en aquel momento no, pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco", ha subrayado.

"Volver otra vez con este asunto, allá ellos. Si llevo treinta años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro", ha afirmado, destacando que los gallegos le han dado cuatro mayorías absolutas pese a esta polémica.

Sobre el debate, que RTVE planteó a cuatro, pero el PP pidió que fuese a siete, Feijóo insiste en que Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, debería estar, al igual que Oriol Junqueras, de ERC, porque Sánchez los necesitará para reeditar su gobierno como a "cualquier otra minoría".

"Si no podemos estar todos, que debatan los que quieran ir", ha recalcado, hablando de un "veto" por parte de los socialistas a que debatiesen también sus socios.

Sobre la cancelación de su actos de campaña, Feijóo ha asegurado que además de la lumbalgia tampoco veía "razonable" hacer los mítines previstos en Canarias debido al incendio de La Palma.

Feijóo sufrió ayer un tirón en la espalda tras una entrevista en televisión, le tuvieron que inyectar un antiinflamatorio para que pudiera estar presente en un mitin en Palma de Mallorca y este miércoles ha ido al fisioterapeuta y se está medicando, por lo que intentará acabar la campaña "con dolor o sin él", según ha explicado.

Mañana tiene dos mítines en Valencia y Madrid. EFE

