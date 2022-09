Feijóo invita a Sánchez a negociar propuestas del PP con los matices precisos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado este viernes en Murcia al Gobierno a sentarse a negociar las propuestas de su partido y a llegar a acuerdos sobre ellas con las precisiones necesarias.

"Si quiere aceptar nuestras propuestas, lo celebraremos; si quiere negociarlas, nos sentaremos, y si quiere acordarlas con los matices que fuere menester, las acordaremos", ha dicho en su intervención ante la Junta Directiva del partido en la comunidad murciana, retransmitida por las redes sociales del partido en internet.

Seguirá proponiendo al Gobierno pactos, como, ha recordado, viene haciendo desde abril por la contención de la inflación, en mayo en defensa, en junio por la reforma constitucional que sustituyera el término disminuido por persona con discapacidad, en julio por profundizar en la independencia del poder judicial y en septiembre por mejorar los precios de la energía y establecer una política en esta materia "basada en la tecnología, no en la ideología".

"Apoyaremos las medidas en las que el Gobierno acierte y seguiremos también salvando votaciones cuando esté dividido para no perder más prestigio internacional", como entiende que ocurrió este jueves en el Congreso al refrendar la aceptación de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.

Tras referirse irónicamente a las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre que el CGPJ era tema de conversación en el transporte público, ha acusado al Gobierno de estar también desconectado de los argumentos cuando pide grandes esfuerzos a las menores rentas y a las medias, "las que más sufren a fin de mes con ese impuesto tan injusto que es la inflación".

"Pide sacrificios enormes, pero no lo hacen con ninguno de los 22 ministerios, dos equipos de fútbol en el Consejo de Ministros, no los reduce a 14 o 15 como mucho ni suprime altos cargos ni alguno de los 803 asesores, la mitad en Moncloa, donde sería sorprendente que yo tuviera 400", ha comentado.

Tampoco quiere rebajar impuestos a esas rentas, con los 22.300 millones de euros más se han pagado en los primeros siete meses de este año que de enero a julio de 2021 y cuando prevé un incremento que en diciembre alcanzará los 30.000, según sus palabras.

"Cuando tenenos menor poder adquisitivo, cuanto menos tenemos, pagamos más", ha afirmado antes de reprochar al Ejecutivo que use el Centro de Investigaciones Sociológicas "cuando alguien tiene depresión para decirle que va bien en las encuestas electorales" o que presuma de hablar con la gente cuando entre las 50 personas seleccionadas por Sánchez para que le plantearan inquietudes en Moncloa había candidatos, militantes y simpatizantes del PSOE.

"No deja de ser una broma si no fuese una realidad. Es lógico, se nos dijo, y esto es vivir ya fuera del espacio exterior de la realidad, no tiene un pase", ha dicho al respecto.

Por último, ha pedido a sus militantes y cargos trabajo, humildad y unidad para seguir siendo una alternativa mucho más leal a España que el Gobierno: "Basta de enfrentamientos y divisiones estériles, reunamos a los ciudadanos en un proyecto común".

"Lo que más nos une es que nuestro país no fracase por tener un Gobierno fracasado y que España sea el último en recuperación económica de Europa, el peor alumno de la clase, lo que nos tiene que doler y activar política, moral y éticamente", ha añadido.

"Si juntamos los votos de centro derecha, vamos a gobernar España. Vamos a volver a unirlos, porque cuando el Gobierno no funciona, la oposición tiene que asumir la responsabilidad de que el Estado funcione. Si el Gobierno está dividido, la oposición ha de estar unida", ha concluido.