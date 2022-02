Feijoo: "¿Os imagináis lo que pensarán en Europa de la reforma laboral?"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado este sábado contra el Gobierno de España por celebrar "con abrazos" que la reforma laboral se haya aprobado gracias al error "humano o informático" de "un diputado de la oposición", y ha preguntado: "¿Os imagináis lo que pensarán en Europa de la reforma laboral?".

Durante su intervención en el mitin que ha compartido en Zamora con el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Feijoo ha defendido el "derecho a rectificar" del diputado del PP que erró en la votación, algo que ha dicho que en el Parlamento gallego sí es posible, aunque ha dicho que le da "igual" si se trató de un error "humano o informático".

Tras ironizar con que conoce "muy bien" a la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de su etapa en el Parlamento gallego, ha lamentado que ella misma hablara de que la reforma laboral era "la ley más importante de la legislatura", pero no ha sido apoyada por los socios del Gobierno y "resulta que al final el número de votos que estaban en contra es superior al de los que están a favor", pero "gracias a ese error sale adelante y se abrazan y felicitan".

"¿Este es un Gobierno digno?", se ha preguntado, convencido de que un diputado "lo único que tiene es un voto" y por ello "tiene derecho a rectificar". "En Galicia automáticamente, cuando se vota, si alguien se equivoca, levanta la mano, dice 'me he equivocado, he votado no y es sí', y se corrige", ha resumido.

En este punto, se ha preguntado si se imaginan a la expresidenta alemana Angela Merkel celebrando una victoria en una votación que sale adelante porque un diputado de la oposición se equivocó: "¿Os imagináis lo que pensarán en Europa de la reforma laboral?", ha cuestionado.EFE

orv/may

(foto)