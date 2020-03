Feijóo: No hay ningún gallego que esté pensando en las elecciones autonómicas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este viernes que "no hay ningún gallego que esté pensando en las elecciones autonómicas", cuya fecha está fijada para el próximo 5 de abril, pero sobre las que ya hace días ha planteado sopesar su suspensión.

Tras una reunión extraordinaria con su grupo de gobierno, el máximo mandatario autonómico ha indicado que hoy, cuando se ha declarado el estado de emergencia sanitaria en toda Galicia, si cabe "con más énfasis", los comicios "no forman parte de la agenda de Gobierno".

"Las elecciones son secundarias, todos estamos en otra cosa. Solo se podrían celebrar si se da el cien por cien de las garantías y, si no se da, lo lógico es que no se celebren. Y hoy no se dan las garantías".

Ha contado Núñez Feijóo que ya trató este tema con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición suya, y ha quedado en trasladarle el próximo lunes la opinión de los partidos políticos en Galicia y la suya propia. EFE

ss/am/jdm

1011388

(foto) (vídeo) (audio)