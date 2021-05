Feijóo: el Gobierno tiene que tomar nota porque su política ha sido derrotada

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el Gobierno de España debe tomar nota de los resultados de Madrid, porque su forma soberbia y sectaria de gestionar el país ha sido derrotada en las urnas con tanta contundencia que no valen explicaciones ni disculpas.

El Gobierno central ayer tuvo una pérdida irreparable. El Partido Socialista en Madrid ha sacado el peor resultado de su historia. El otro socio de gobierno, Podemos, ha tenido el peor resultado de todos los partidos que se han presentado a las elecciones con representación parlamentaria y, además, su líder carismático ha dicho que deja todos sus cargos y sus responsabilidades políticas, matizó Feijóo.

Tras participar en el acto con motivo del vigésimo aniversario de Alar Galicia, en Lugo, Feijóo dijo a los medios de comunicación que el Gobierno central tiene que tomar nota de esos resultados, porque sus políticas han sido derrotadas en las urnas.

Desde su punto de vista, han sido derrotadas con tanta contundencia que no valen explicaciones ni disculpas. Tiene que tomar nota. No puede seguir gestionando con tanta soberbia. Tiene que hablar más con las comunidades autónomas. No se puede gestionar de forma sectaria un país.

Según Feijóo, cuando los ciudadanos perciben que no se dialoga y se gestiona de forma sectaria, se castiga profundamente a los partidos y responsables políticos que hacen esa gestión.

También quiso felicitar a todos los compañeros del Partido Popular de Madrid y, de una forma muy especial, a la presidenta Ayuso por su incuestionable e inapelable resultado. Es tan importante ese resultado que habla por sí solo.

En ese sentido, Feijóo recordó que los votos al PP de Madrid, a la presidenta Ayuso, superan a todos los partidos de izquierda juntos y la participación en estas elecciones ha sido histórica.

El triunfo es inapelable. Entiendo que la presidenta Ayuso se ha convertido, sin ninguna duda, en una de las presidentas autonómicas más importantes de España, porque supera el 44% de voto y eso quiere decir que los ciudadanos de Madrid tenían claro y tienen claro quien quieren que sea su presidenta y hablaron de una forma clara y diáfana, añadió.

A su juicio, los ciudadanos madrileños también han votado por la estabilidad de las instituciones, por su gestión y por la libertad, lo que también es muy importante, porque España necesita la estabilidad que no tiene en el Gobierno central y que sí se empieza a ver en algunas comunidades autónomas.

Eso es un anticipo, en mi opinión, de lo que los españoles están esperando, sostuvo Feijóo.

Con respecto al liderazgo de Casado, comentó que si el PP hubiese cosechado el resultado del PSOE en Madrid su situación sería muy comprometida.

Ha ocurrido lo contrario. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid saca más votos que todos los partidos de izquierda juntos. Supera el 44% de voto. El presidente Casado claramente ha obtenido un gran resultado, porque su partido, el Partido Popular, ha obtenido un excelente resultado en la Comunidad de Madrid, precisó Feijóo.

Desde su punto de vista, está claro que el presidente Casado ha tenido una de sus mejores noches electorales. No ha sido fácil en los dos últimos años, pero los resultados electorales de Madrid y Galicia han sido las dos mejores noches electorales que ha tenido.

Me imagino que ya está pensando en cómo tiene que seguir avanzando para que lo que ha ocurrido en Madrid, pueda ocurrir en España, cuando el presidente Sánchez nos llame a las urnas, concluyó. EFE

