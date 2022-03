Feijóo: El Gobierno se esconde tras los piquetes para no tomar medidas

El candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al Gobierno de esconderse tras una minoría de piquetes violentos de la huelga de transportes para no dar respuesta a los problemas "evidentes" de los trabajadores y a una "dramática" situación que "obvia".

Feijóo ha hecho estas manifestaciones en Valladolid, donde ha acudido para recabar apoyos de su partido a su candidatura y participar en un mitin junto con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"No se puede obviar el dramatismo de la situación. En estos momentos es justamente cuando el Gobierno no da lo mejor de sí mismo y se esconde", como se escondió -ha recalcado Feijóo- tras las comunidades autónomas en la pandemia o tras la Unión Europea en la crisis económica.

Ahora lo hace tras una minoría de piquetes violentos, ha añadido el también presidente de la Xunta, que ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que busque culpables en vez de soluciones, por lo que le ha dado un consejo: Que pase "más tiempo tomando medidas y menos tiempo insultando a los españoles", porque "nos iría mejor a todos".

Y ha augurado al PSOE acabar dentro de poco como fuerza extraparlamentaria si se cree que todos los que montan protestas es porque no son del partido socialista. "Si se creen que transportistas, marineros, agricultores, cadenas de alimentación e industrias son sus enemigos, están muy equivocados", ha añadido.

Son solo españoles que "quieren ganarse la vida y llegar a fin de mes", ha recalcado Feijóo para asegurar a renglón seguido que se ha llegado a esta "situación límite porque no se ha gobernado".

Por ello, ha urgido a tomar medidas cuanto antes porque "las ayudas no van a valer de nada si las industrias y las empresas se ven obligadas a cerrar.

Las ayudas, según su criterio, deben llegar a los agricultores, ganaderos y pescadores antes de que tiren la leche, se les pudra el pescado en las lonjas o sacrifiquen sus cabezas de ganado.

Durante su intervención, Feijóo ha insistido en que España necesita un gobierno "mejor que el que tenemos, que tampoco es pedir mucho", ha ironizado. También un gobierno mas pequeño que el actual, que cuenta con 22 ministros -"ni que fuera Estados Unidos", ha dicho-. "Con la mitad vale", ha zanjado.

Un gobierno, ha continuado, en el que estén "los mejores y los más preparados, pero no los más exaltados". "Un gobierno más unido, que hable con una sola voz, en el que se respete al presidente y en el que este pueda nombrar a sus ministros".

Y no uno como el actual, según ha manifestado Feijóo después de recordar que "no hay una sola semana que no discutan entre sí" y que no dejen al presidente en ridículo".

Con el panorama que ha descrito, Feijóo ha reivindicado su experiencia en la gestión como un valor para llegar a la Moncloa. Y cree que puede ser posible porque, como ha resaltado, "cada vez que España ha tenido crisis enormes, paros masivos y déficit público el PP ha ganado las elecciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras Manuel Fraga y Mariano Rajoy, el actual presidente de la Xunta espera y desea que ser el "tercer gallego" que esté a la altura de ambos en su comprimo con el PP, "pero sobre todo con la España constitucional".

En el partido que presida "todos tiene cabida", ha subrayado Feijóo, quien ha confesado que no le gusta "la frivolidad imperante, la descalificación constante, la tiranía de las minorías y el radicalismo en la política española".

Y ha abogado por un PP "sólido, unido, centrado, sin complejos, que no tenga miedo a la verdad, a la libertad". "Ese PP sin complejos ha vuelto", ha concluido Feijóo no sin antes expresar otro deseo: que la política recupere la centralidad.