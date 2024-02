Feijóo fija la postura del PP: "Dije y digo que no a cualquier tipo de amnistía o de indulto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este domingo que con él "el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto", porque "no se da ninguna condición" para concederlo, y ha reiterado que su formación "sigue diciendo no a cualquier amnistía porque es ilegal".



En declaraciones a los medios en Ferrol, ha manifestado que dijo "sí" y que vuelve "a decir que sí a la investigación de la Justicia por cualquier presunto acto de terrorismo o cualquier presunta conexión entre el independentismo y el régimen de Putin" de los dirigentes catalanes durante el procés.



El dirigente gallego ha indicado "a todos los españoles" que el PP tiene "muy claro" lo que defiende: "Vamos a seguir defendiendo la igualdad de los ciudadanos y no tenemos ninguna duda ni la hemos tenido", ha concluido.



Feijóo hace estas declaraciones tras el revuelo generado al conocerse que estaría abierto a conceder un indulto al expresidente catalán Carles Puigdemont, aunque condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referéndum ilegal y la independencia por la vía unilateral.



En una comparecencia improvisada en el Parador de Turismo de Ferrol, antes de iniciar un recorrido por el casco histórico de la ciudad con miembros de su partido, el líder del PP ha avanzado su intención de "ser muy claro y lo suficientemente contundente" sobre las informaciones en torno a la postura del PP sobre los indultos.



Así, el máximo responsable de la formación ha mostrado su deseo de expresarse "muy claramente" con "algunas consideraciones que merece la pena concretar y desarrollar" ante "lo que he visto en los medios".



"Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía", ha aseverado en su intervención ante la prensa, para señalar que esa medida "es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad" entre la ciudadanía.



Núñez Feijóo ha declarado que no se da "ni una de las condiciones para ningún indulto" y que hay "partidos que quieren embarrar la campaña, lo hacen siempre que hay campaña".



Sin embargo, ha manifestado que el PP tiene "muy claro" lo que defiende y va a seguir "defendiendo la legalidad y la igualdad", y ha emplazado a que no haya "ninguna duda" sobre "lo que vamos a hacer" al respecto.



En referencia a las formaciones independentistas, ha dicho que ya "tienen al señor Sánchez para que dé" la amnistía y que él "no" la avalará porque con él "el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla".



Feijóo sí ha mostrado su disposición a contribuir a "darle toda la libertad y apoyo a los jueces para que investiguen" y ha asegurado que por eso es jefe de la oposición.



"La amnistía y los indultos me han impedido ser el presidente del Gobierno, que ha utilizado la oportunidad política, y yo me he quedado con mis principios", ha concluido.