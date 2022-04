Feijóo expresa su "total" apoyo a Mañueco y plantea de nuevo al PSOE que se deje gobernar a la lista más votada

Cree que hay que empezar a recuperar "la diferencia entre ganar o perder" y subraya que ésa senda es la "más limpia" y "decente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su "total" apoyo a Alfonso Fernández Mañueco, que tomará posesión este martes como presidente de Castilla y León, y ha planteado de nuevo al PSOE que se deje gobernar a la lista más votada. A su entender, "ya es hora de empezar a recuperar la diferencia entre ganar o perder" porque ésa es la senda "más transparente, limpia y decente".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la sede del PP, donde esta jornada mantendrá encuentros con la patronal (CEOE y Cepyme) y los sindicatos (UGT Y CCOO) para articular su alternativa económica centrada en la bajada de impuestos.

Ante su ausencia en la toma de posesión de Mañueco en Valladolid --a la que asiste la secretaria general del PP, Cuca Gamarra--, Feijóo ha indicado que hoy tiene agenda en Madrid por sus reuniones con los agentes sociales.

"Yo es que estoy aquí. O no hablo con los sindicatos y no les presento la propuesta antes de que la evalúen también mis compañeros en el Comité Ejecutivo, que es el miércoles, o le voy a dar un abrazo a Alfonso", ha manifestado, para añadir que ha quedado con él en que le hará una "visita institucional".

Dicho esto, ha subrayado que Mañueco tiene su "total" apoyo por "una cuestión fundamental", ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León el pasado 13 de febrero. "Creo que ya es hora de empezar a recuperar la diferencia entre ganar o perder", ha enfatizado.

VE LÓGICO" QUE GOBIERNE EL QUE GANE

Así, Feijóo ha señalado que a él "le interesa mucho" que los ciudadanos sepan que su partido "quiere gobernar cuando gana" y ha recordado que en el 2018 ya propusieron al PSOE que se modificara la Ley Electoral para que se dejase gobernar a la lista más votada.

"Nos dijo que no. Y a partir del año 2019 en España se han producido distintas coaliciones entre partidos que no ganaban. Creo que tenemos que recuperar la senda de diferenciar en democracia el que gana y el que pierde. Yo me apunto a esa senda. Me parece la más transparente, la más limpia y la más decente", ha enfatizado.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha afirmado ante los medios de comunicación que si el PP gana las elecciones "lo lógico" es que gobierne y si, por el contrario no gana, "lo lógico es que gobiernen otros".