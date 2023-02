Feijóo exhibe fuerza en Galicia: "Hay un Gobierno de colisión que solo sabe de líos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en la necesidad de exportar al resto de España la manera de gobernar con la que él presidió durante catorce años la Xunta de Galicia, frente al Gobierno "de decorado y figurantes" de Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha acudido este sábado a su Galicia natal para recoger ánimo en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Ante las más de 4.000 personas que han llenado el multiusos Fontes do Sar, de Santiago, en el acto 'Galicia entre todos' de presentación de los 313 candidatos que lucharán por las alcaldías gallegas el 28 de mayo, Núñez Feijóo ha insistido en que su objetivo es que el PP "tiene que ser un partido como el Partido Popular de Galicia2 porque esa es la única vía para que él llegue a la Moncloa.

"Necesito que me ayudéis. Estoy aquí para que lleguen los cambios a nuestro país", ha dicho, y esto es así porque el dirigente popular ve necesario trasladar a toda España el modelo de Ejecutivo que él lideró en Galicia durante casi tres lustros y que nada tiene que ver con el Gobierno "desunido y en crisis permanente" de Pedro Sánchez.

"En España no hay un Gobierno de coalición, hay un gobierno de colisión y que solo sabe de líos", ha manifestado Feijóo.

Y ha asegurado que él nunca tendría en su gobierno a ministros que se acusan mutuamente de "hacer ruido", de "ignorancia" o se quejen de que "no aguantan la presión como sucede en la actualidad, y que le hacen "más fácil" su labor de oposición.

Núñez Feijóo ha dicho que, volviendo a ver las caras de la militancia gallega, se reafirma en que con gente como ellos "es posible otra forma de gobernar y un gobierno unido que solo se dedique a gobernar", por lo que el PP, ha remarcado, debe continuar trabajando unido para conseguir una contundente victoria en las urnas con la que conseguir que España "vuelva a ser una gran nación".

"Es posible ganar con una gran mayoría como en Galicia. Lo haremos también en España con humildad, autocrítica y autoexigencia. Dije que venía a ganar a Pedro Sánchez y vamos a conseguir este objetivo si trabajamos unidos", ha subrayado el dirigente del PP.

Sin embargo, ha dicho que ahora en el Senado se siente blanco de todos los insultos del Gobierno y cree que las sesiones de control se asemejan a las que protagonizaba en el Parlamento gallego donde todos le insultaban.

"Me da la sensación de que nada ha cambiado. Pasaron 16 años insultándome en el Parlamento, me estoy aficionando a que lo hagan en el Senado, lo echaría de menos si no lo hicieran", ha confesado, porque además es un "buen augurio" ya que así empezó la carrera que en Galicia le llevó a cosechar cuatro mayorías absolutas.

En una intervención que ha iniciado hablando en gallego, Núñez Feijóo ha destacado el buen momento en el que se encuentra el PP gallego y ha asegurado que en la carrera hacia las municipales ve al partido "más ilusionado que nunca" y "preparado para volver a ganar las elecciones".

Por su parte, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, le ha mostrado a Feijóo el compromiso de Galicia con su liderazgo al frente del PP estatal y frente a las críticas de "los de siempre" que acuden a la comunidad "a decirnos que no vales porque eres gallego".

"Pero que se vayan preparando porque el PP con su victoria en las municipales de mayo será parte fundamental para que seas presidente de España", ha incidido el presidente gallego.