Feijóo exhibe su buena relación con Vox pero avisa de que la división beneficia a Sánchez

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su buena relación con Vox, agradeciendo su apoyo a la investidura, pero ha lanzado un aviso a Santiago Abascal al señalar que la división del centro-derecha beneficia al PSOE de Pedro Sánchez.

"Yo no sé si Vox va a desaparecer o no, no se lo puedo asegurar. Lo que sí le aseguro es que entre el PP y Vox hemos sacado 600.000 votos mas que PSOE y Sumar. Si el centro-derecha no se hubiese fraccionado hoy tendríamos más de 190 escaños", ha dicho Feijóo, aludiendo a la ley D'Hont.

Feijóo ha agradecido a Vox su voto favorable y sin contrapartidas, aceptando no entrar en un Gobierno y, aun cuando entre ambos hay "diferencias notorias", ve acreditado" que Vox entiende que "España está en una situación comprometida" y ha elogiado su "nivel de patriotismo" y "puntos de encuentro".

Aunque también ha advertido de que con Vox "no le ha ido mal al PSOE" y que "Sánchez puso elecciones el 23 de julio por algo", en alusión a los acuerdos autonómicos con esta formación.

Ante las críticas en la bancada de la izquierda, Feijóo ha resaltado que Vox no se ha comportado como la plataforma de Yolanda Díaz, que tiene menos votos que Abascal, porque han sumado y aceptado no estar en el Gobierno, al tiempo que se ha preguntado "qué sería de los de Sumar sin estar en el Gobierno".

"No sé si todos los de Sumar caben o no caben en un cohete", ha ironizado Feijóo en alusión a la afirmación que hizo Yolanda Díaz sobre un plan B de los ricos para escapar de la Tierra en cohetes ante el cambio climático.

Feijóo también ha explicitado sus discrepancias con Vox, al reivindicar el europeísmo, el autonomismo del PP o su defensa sobre las lenguas cooficiales y ante las críticas de Abascal, ha argumentado que el PP es un partido "de gestión" y que errores "los ha habido" pero los "aciertos" se basan en haber gestionado las principales crisis.

"Seguiré hablando con Vox, aunque moleste al partido sanchista, hablaré con los que quedan del PSOE, aunque a lo mejor le moleste a Vox, e incluso hablaré con los que quieran en el PSOE aunque le moleste a Sánchez", ha recalcado.

Feijóo ha defendido además su diálogo con todos los presidentes regionales, y ha reivindicado la autonomía de los del PP, con una alusión expresa a Juanma Moreno, dirigente de Andalucía, del que ha dicho que "dice lo que piensa y piensa lo que dice" y que en el PP no se usa la "purga" como en el PSOE.

En los últimos días, Moreno ha llamado a que los diputados del PSOE voten en conciencia y rompan la disciplina de su partido si no apoyan la amnistía que el independentismo catalán pide a Pedro Sánchez.