Feijóo evita evaluar la situación de Madrid y espera que evolucione bien porque es "importante" para España

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado evaluar la situación de la Comunidad de Madrid --antes de que trascendiese que el Gobierno rechaza que pase a fase 1 de la desescalada-- y ha esgrimido que sería "una irresponsabilidad" hacerlo sin tener "ninguna información" epidemiológica para ello.

"No voy a hacer ninguna valoración sobre asuntos que no me corresponde y porque no tengo ninguna información", ha dicho Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

"Lo que sí espero, porque es muy importante para España y para la economía española, es que Madrid tenga una evolución epidemiológica satisfactoria en las próximas semanas", ha apostillado.

Acerca de qué considera que debería hacer su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante un no del Ejecutivo estatal, Feijóo ha rechazado dar "consejos" a otros presidentes autonómicos y ha insistido en que desconoce "la realidad epidemiológica" de la Comunidad de Madrid.

Según Feijóo, "hablar de oídas" es "lo contrario de lo que se debe hacer" en un asunto tan sensible como este. "Si hay una política que debe ser abordada desde los criterios clínicos es la de la sanidad, hacer otra cosa sería una irresponsabilidad", ha zanjado.