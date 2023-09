Feijóo estará arropado este martes por todos sus 'barones' en su discurso de investidura, que será "propositivo"

En 'Génova' dicen que está "tranquilo y con la moral alta" ante ese debate, en el que dejará claro lo que no está dispuesto "a pagar"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, está dando los últimos retoques al discurso de investidura que pronunciará este martes en el Congreso, una sesión en la que estará arropado por todos sus 'barones' territoriales, según han informado fuentes del partido.

Será un discurso "propositivo" que incluirá propuestas "económicas, sociales e institucionales", han señalado desde el PP, donde dejan claro que Feijóo pondrá el acento en la igualdad de los españoles y en que, a diferencia del socialista Pedro Sánchez, no está dispuesto a "pagar" el precio que exigen los independentistas para llegar a Moncloa, según las mismas fuentes.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado en rueda de prensa que será una intervención "consecuente" con el programa electoral con el que el partido se presentó a las elecciones el pasado 23 de julio y que incluirá los seis pactos de Estado que ha ofrecido estas semanas a los partidos y agentes sociales con los que se ha reunido antes del debate de investidura.

"Preparación", ha señalado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', antiguo Twitter, que acompaña de una imagen de él sentado en su despacho de la sede nacional del PP ultimando su discurso ante el debate de investidura, que arranca este martes a las 12.00 horas.

"PREFIERE LA DIGNIDAD A UN GOBIERNO CON INDIGNIDAD"

En su equipo aseguran que está "tranquilo, sereno y con la moral alta" ante ese debate, en el que dejará claro lo que no está dispuesto "a pagar". "Está muy convencido de que lo que va a hacer es lo que debe hacer", han añadido las mismas fuentes.

Gamarra ha avanzado que en ese debate de investidura Feijóo apelará a la conciencia, no solo del PSOE, sino de los dirigentes de "diferentes sensibilidades políticas" para que "recapaciten" ante la hoja de ruta que pretende Sánchez, dado que, según ha recalcado, no se presentó a las elecciones incluyendo la amnistía en su programa. A su entender, no hay más transfuguismo ideológico que ése".

"Mañana Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Repito, sabemos perfectamente cuáles son las exigencias para conseguir esos votos, pero el Partido Popular, prefiere la dignidad que un Gobierno con indignidad", ha proclamado, para subrayar que su formación va a defender la igualdad de todos los españoles como anunció este domingo en la protesta en la plaza de Felipe II.

ALREDEDOR DE UNA HORA Y MEDIA DE INTERVENCIÓN

Feijóo está dando los últimos retoques a su intervención de este martes que, según fuentes de su equipo, puede durar alrededor de hora y media. Tras un receso, subirán a la tribuna de oradores los demás grupos parlamentarios, de mayor a menor.

Y dado que es el primer debate de investidura con el uso de las lenguas cooficiales, no se prevé que Feijóo use el pinganillo, como anunciaron fuentes de su equipo hace una semana cuando se aprobó la reforma reglamentaria.

"Feijóo va a desarrollar un debate no solo para los 350 diputados que estamos en la Cámara, sino para los 48 millones de españoles", ha dicho, para recalcar que "los 48 millones de españoles tienen una lengua común" y los diputados también la "hablan y entienden perfectamente".