Feijóo ya espera su primer 'cara a cara' con Sánchez en el Senado y otras noticias que debes conocer

1. Feijóo llega al Senado y espera su primer 'cara a cara' con Sánchez como líder de la oposición

El líder del Partido Popular afronta una nueva etapa en el Senado, donde defenderá las líneas generales de su programa de gobierno y armará su proyecto de oposición a Pedro Sánchez hasta la celebración de las próximas elecciones nacionales. En concreto, este martes el Parlamento de Galicia nombrará a Feijóo y a su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, senadores por designación autonómica. La sesión plenaria arrancará a las 16.00 horas con la designación de los senadores, que será a través de papeleta y urna.

2. Barnett y el Atlético de Madrid se reúnen para ofrecer el fichaje de Bale

Imagen de archivo de Garetg Bale con la selección de Gales | CORDON PRESS

Según informó Pedro Morata en El Partidazo de COPE, Jonathan Barnett y el Atlético de Madrid se reunieron para ofrecer el fichaje de Bale por el club rojiblanco. En la reunión, pedida por Interstellar Group, estuvieron presentes Barnett y Luis Alonso, representantes de Gareht Bale; que se vieron con Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid y al que le ofrecieron a Bale. Si Gales no se clasifica para el Mundial, el jugador podría retirarse del fútbol porque no tiene la idea de volver a la Premier y prefiere quedarse a vivir en el Madrid. Incluso, cuando Bale estuvo cedido por el Real Madrid al Tottenham, la familia se quedó viviendo en la capital de España.

3. 11 horas en Zarzuela: una amplia conversación entre Felipe VI y Juan Carlos I y un almuerzo sin la Reina Sofía

El Rey Juan Carlos ha abandonado el Palacio de la Zarzuela pasadas las 21.00 horas, después del encuentro mantenido con Felipe VI, la reina Sofía y otros familiares, que se ha prolongado durante once horas. Don Juan Carlos no ha hecho declaraciones a los numerosos periodistas que aguardaban su salida en el acceso principal del palacio, desde donde se ha trasladado al aeropuerto de Barajas para viajar a las 22.00 horas rumbo Abu Dabi en el avión privado en el que llegó a España el pasado jueves.

4. Expósito y Herrera analizan el futuro de las elecciones en Andalucía: "Somos 8 millones y medio de personas"

Expósito: ¿Estas elecciones hay que verlas en clave nacional? ¿Por qué?

Herrera: Muchos quieren leer si este es el tercer traspiés del sanchismo o no lo es. Mucho más importante que eso es la dimensión andaluza, porque en estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía (que a ojos de cualquiera es más que evidente), ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces que han mantenido durante muchos años la tradición de dejarse llevar por el socialismo. Durante mucho tiempo, la gente estaba en esa inercia y es verdad que por el descrédito del propio PSOE gobierna una alternativa. Veremos si esa alternativa ha gustado o no.

5. Confirmados 20 casos de viruela del mono que se extiende por nueve comunidades

Nueve comunidades han detectado ya posibles casos sospechosos de viruela del mono, de la que ya hay 20 casos confirmados por el Ministerio de Sanidad y otros 16 están pendientes de resultados definitivos de secuenciación.

La Comunidad Valenciana y Aragón han sido las últimas al informar este lunes de tres posibles contagios, una vez que País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia anunciaran el viernes que habían detectado casos sospechosos, y Canarias y Madrid, con el brote más numeroso, ya confirmaran sus primeras infecciones.