Feijóo esgrime que la Fundación Fraga no recibirá un trato distinto a otras "aunque lleve el nombre" del expresidente

El presidente remarca que no habrá discriminación alguna "positiva o negativa" para la entidad, que se encuentra paralizada y descapitalizada

El titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes que el Ejecutivo autonómico no hará "nada" con la Fundación Manuel Fraga Iribarne "que no haga" con otras entidades gallegas de características similares "aunque lleve el nombre" del que fuera jefe del Ejecutivo autonómico durante casi 16 años.

Nacida en 2004, la Fundacion Fraga llega al décimo aniversario del fallecimiento del que fuera figura clave en la dictadura franquista y en la Transición, así como en la posterior etapa democrática (presidente fundador del PP), paralizada y descapitalizada.

Así lo trasladó a Europa Press José María García Leira, vicepresidente del Patronato de la entidad, sin actividad actual y con los fondos bibliográficos pendientes de archivar, para lo que ha reivindicado la necesidad de apoyo económico y ha apuntado a la Xunta.

"No vamos a hacer nada que no se haga con otras fundaciones", ha sentenciado, en declaraciones a los medios en Ourense, el presidente Feijóo.

"NINGUNA DISCRIMINACIÓN"

"De momento, por lo que sé, no hay partidas específicas para fundaciones de partidos. En el caso de que las hayas estarán dentro del contexto de fundaciones o entidades similares pero no haremos ninguna cosa que no sea lo que venimos haciendo con anterioridad", ha aseverado, preguntado por el futuro de la Fundación, declarada de interés gallego en 2005.

"Y no haremos absolutamente ninguna discriminación, ni positiva ni negativa, a ninguna fundación gallega, aunque lleve el nombre de una persona que dedicó la última parte de su vida a Galicia, y que probablemente sea uno de los gallegos más importantes de su historia", ha zanjado.