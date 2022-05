Feijóo encumbra esta semana a Ayuso y Rueda como nuevos presidentes regionales del PP en Madrid y Galicia

El PP sigue sin poner fecha a numerosos cónclaves regionales, como Murcia, Asturias, La Rioja, Cantabria, Extremadura o Navarra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arropará este sábado y domingo a Isabel Díaz Ayuso y a Alfonso Rueda como nuevos presidentes regionales del PP en Madrid y Galicia, respectivamente. Se trata de los dos primeros congresos autonómicos de la nueva 'era Feijóo', apenas mes y medio después de su llegada a la Presidencia del partido.

El congreso madrileño ha despertado gran expectación mediática, dado que la fecha de ese cónclave fue objeto de choque durante meses entre 'Génova' y la Puerta del Sol. Ese enfrentamiento generó una profunda crisis interna que convulsionó al PP y acabó con el liderazgo de Pablo Casado el pasado mes de febrero.

Con la llegada de Feijóo a la Presidencia del PP, tras el congreso extraordinario de Sevilla de los días 1 y 2 de abril, una de sus primeras decisiones fue poner fecha al congreso de Madrid, para el que Ayuso ha elegido el lema 'Ganas'.

CREE QUE AYUSO VA A GANAR "DE CALLE"

Feijóo, que prevé asistir el sábado a la clausura de ese congreso del PP de Madrid que tendrá lugar en IFEMA, ha dicho en varias ocasiones que es "lógico" que un presidente autonómico quiera presidir el partido en su región. "Un presidente autonómico que no quiera presidir su partido en la comunidad autónoma, me sorprendería", dijo recientemente.

Además, se ha mostrado convencido de que Ayuso va a ganar "de calle" ese congreso regional. "De lo que de mí dependa, no solo me parece una figura emergente sino que me parece una figura muy determinante para el presente y el futuro en la Comunidad de Madrid", aseveró hace unas semanas.

Ayuso ya ha dicho que quiere una estructura reducida para el PP de Madrid y que separará "completamente" las labores del partido y las de gobierno porque quiere que todo el mundo esté centrado en su responsabilidad. Se prevé que opte por Alfonso Serrano como secretario general del PP de Madrid, una persona de su máxima confianza que dirigió con éxito su campaña electoral en las elecciones del 4 de mayo.

RUEDA, PRESIDENTE DE LA XUNTA Y DEL PP GALLEGO EN UNA SEMANA

Feijóó se desplazará el domingo a Galicia para asistir a la clausura del congreso del PP gallego que elegirá a como nuevo presidente del partido a Rueda, que esta misma semana fue investido presidente de la Xunta de Galicia.

De esta forma, Rueda toma el bastón de mando del gobierno y del partido a nivel regional tras la marcha de Feijóo a Madrid como líder de la formación, un camino en el que le acompaña también el hasta ahora secretario general de los 'populares' gallegos, Miguel Tellado, que ya fue designado vicesecretario de Organización del PP y ocupará un escaño en el Senado igual que su jefe de filas.

"Galicia, o Camiño a seguir" ha sido el lema elegido por Rueda para el congreso del PPdeG. El propio Feijóo ya dijo hace unas semanas que su idea era que en mayo todo el mundo estuviera "en sus puestos".

MÁS DE MEDIA DOCENA DE CONGRESOS PENDIENTES

Aparte de Madrid y Galicia, el PP nacional tiene pendiente de poner fecha a más de media docena de cónclaves regionales, como Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Navarra, Cataluña o País Vasco.

En algunos territorios ha empezado a cundir la inquietud por la falta de noticias sobre sus congresos y advierten que si no se convocan ya, su celebración puede retrasarse hasta después del verano (dado que hay que cumplir el plazo de 45 días que marcan los Estatutos), según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

Al llegar a la Presidencia del PP, Feijóo expresó su deseo de cerrar pronto los congresos regionales para empezar a preparar cuanto antes candidaturas "competitivas" para las elecciones autonómicas y municipales de 2023, una cita que considera crucial porque aumentar el poder territorial le ayudará en su carrera hacia el Palacio de la Moncloa.