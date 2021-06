Feijóo elude opinar sobre que el PP se manifieste contra los indultos, pero los rechaza: "Esto va de decencia política"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha eludido este lunes pronunciarse sobre la presencia del PP en la concentración del 13 de junio en la Plaza de Colón en contra de los indultos a los presos del 'procés', aunque ha señalado que el rechazo a esa medida de gracia no es una cuestión "de derechas ni de izquierdas", sino de "decencia política".

Así lo ha trasladado, en respuesta a preguntas de los medios, tras el acto de presentación de la campaña turística 'Camiña a Galicia'. Feijóo ha evitado pronunciarse sobre si su partido debe o no estar en esa concentración (aunque el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado este lunes que el presidente del partido, Pablo Casado, asistirá), pero ha proclamado que "estamos en un contexto de degradación de las instituciones" que "no se debe aceptar".

Al respecto, ha incidido en que "hay mucha gente de partidos distintos" que se opone a esos indultos porque "esto no va de derechas ni de izquierdas". "Esto va de cumplir la Constitución, de respetar las sentencias judiciales, y de tener un mínimo de decencia democrática y política, para no vivir de rodillas frente a unas personas que pretenden que el Gobierno, el Parlamento, las Cortes y el Estado se pongan a su disposición, cuando no creen ni en el Gobierno, ni en las Cortes ni en el Estado", ha proclamado.

El presidente de la Xunta ha lamentado que España se encuentra "en una situación inédita en los últimos 40 años", ya que "es la primera vez" que un Gobierno "prevé indultar a una serie de personas que no cumplen ningún requisito para obtener esa gracia", "en contra del criterio de la Fiscalía y de los magistrados del Tribunal Supremo", sin que los beneficiarios de ese indulto "lo hayan solicitado" y "sin que acrediten que no van a volver a delinquir".

"Y por si fuera poco, es la primera vez que se va a indultar cuando la Generalitat acaba de decir que su objetivo esta legislatura es la independencia", ha censurado, y ha añadido: "Estamos ante un delito continuado, que supongo que requerirá que el Consejo de Ministros apruebe un indulto cada semana. Frente a un delito continuado, es necesario un indulto continuado".

Ante este escenario, Feijóo ha insistido en que el rechazo a esos indultos "no va ni de derechas ni de izquierdas", sino de creer "en la democracia, en la independencia del Tribunal Supremo, en la igualdad de las sentencias" y en poder manifestarlo así, "con absoluta tranquilidad y sosiego". "Creo que es lo que piensan la mayoría de los españoles en este momento", ha concluido.