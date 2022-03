Feijóo elogia a Ayuso y agradece lo que Madrid está haciendo por el PP

El futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado la seriedad y solvencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha agradecido a Madrid "lo que está haciendo por el Partido Popular", en un acto en el que también ha respaldado el tándem entre Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Entre gran expectación, con miles de personas reunidas en el auditorio de un hotel madrileño, con capacidad para mil personas, y que se ha quedado pequeño, la campaña de Feijóo para presidir el PP ha recalado en Madrid, epicentro de la crisis sin precedentes que ha llevado al relevo de Pablo Casado al frente de los populares.

En un acto en el que han participado Isabel Díaz Ayuso, Martínez-Almeida y el todavía presidente del PP madrileño, Pío García Escudero, el presidente de la Xunta ha alabado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien descubrió en los momentos iniciales de la pandemia, cuando la vio defendiendo a su región con una "solvencia" y "seriedad" que le dejó "impactado para siempre".

Y le ha dicho a Díaz Ayuso que una "prueba infalible" de sus posibilidades es que no paran de insultarla: "Es una prueba inequívoca, un termómetro del nerviosismo político que produces. Si te insultan es que te temen, ahora bien, tengo que decir que estoy muy optimista, en menos de diez días a mí no me va tan mal, igual empatamos".

Tienen estilos diferentes, ha admitido, y pertenecen a generaciones diferentes, lo que a su juicio es una "ventaja".

Además, Feijóo ha repartido también piropos al alcalde de la capital. Mostrando una foto de Ayuso y Martínez-Almeida, ha señalado que en Galicia creen "infalible" ese "tándem electoral" y a los dos les ha propuesto hacer el camino de Santiago y volver después juntos a Madrid.

"Este no es mi congreso, es nuestro congreso", ha sostenido además a los simpatizantes de su partido, y ha asegurado además que no va a aceptar que se "menosprecie al PP", "ni desde fuera ni desde dentro".

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo le ha reprochado que, en vez de "asumir" sus problemas, opte por "echarle la culpa a los demás". "Todos los males de España desde los últimos años son por culpa de Rusia", ha ironizado.

Y ha pedido la bajada "inmediata" del IVA de la luz, la gasolina, el diésel, los carburantes y "de todo aquello que posibilita la recuperación económica". "No sé a qué esperan, lo que sé es que los españoles desesperan", ha espetado. EFE

