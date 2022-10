Feijóo eliminará hasta 8 ministerios y hará una auditoría si llega a Moncloa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las tres primeras cosas que haría de llegar al Palacio de la Moncloa sería suprimir entre seis y ocho ministerios, encargar una auditoría en las cuentas públicas y tomar en los primeros cien días "tres o cuatro decisiones estructurales".

El líder de la oposición ha asumido estos compromisos en un desayuno informativo de El Mundo, en el que ha recalcado que el PP no renuncia a su objetivo de gobernar en solitario, algo que a su juicio lograría hacer con "pactos puntuales" si se hubiesen celebrado elecciones "anteayer".

"Si no lo creyera no estaría tan animado como estoy. Mi partido en seis meses ha subido diez puntos", ha señalado Feijóo al ser preguntado si prefería pactar con Vox o con el PNV.

Por otra parte, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de "blindar al independentismo en Cataluña" y ha calificado de "sonrojante" y "humillante" que el president Pere Aragonès dijese "gracias pero no" a la oferta del PSC para un acuerdo presupuestario.

"Al final queda claro que el voto del PSC sirve para blindar al independentismo en Cataluña. Y eso no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo", ha agregado.

El líder de la oposición ha argumentado que el Pacto del Tinell por el que en 2003 se excluyó al PP de los acuerdos en Cataluña "sigue vigente" en España porque solo se llama a su partido en los temas en los que son "necesarios por imperativo legal", un "disparate democrático" que a su juicio "pone en cuestión la transición".

Cree Feijóo que "en lugar de dar cordura y sosiego a la política catalana, Sánchez traslada los males de la política catalana a la política española".

El PP está dispuesto a "retomar conversaciones con el PSOE de después de Sánchez" porque "el PSOE de Sánchez es otro PSOE" y entre tanto, pondrá en marcha la máxima de "propuesta, propuesta propuesta", con la que Feijóo ha parafreseado al líder de Izquierda Unida Julio Anguita, de quien ha dicho que era un "respetable dirigente".

Según Feijóo, el PP no está dispuesto a "radicalizarse por nada ni por nadie". "No tenemos aliados que simpatizan con Putin ni tampoco aliados que protestan contra la OTAN. No nos vemos obligados a callar la voz de líderes autonómicos, sino que estamos encantados de que posean criterios propios", ha agregado.

Además, el líder del PP ha expresado sus dudas respecto a la propuesta de una lista conjunta del constitucionalismo en Barcelona planteada por su diputada Cayetana Álvarez de Toledo y aunque no ha cerrado la puerta a esta suma con Ciudadanos y Vox, ha puesto en duda que un acuerdo constitucionalista sin el PSOE permita ganar elecciones.

Feijóo ha apuntado asimismo que deben ser los compañeros del PP de Cataluña quienes deben concluir si es una buena alianza, porque las cosas que se imponen "a 600 km tienen bastantes dudas de que funcionan" por lo que la dirección nacional no puede impedir un acuerdo "en términos todavía desconocidos".