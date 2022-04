Feijóo elige a Pons y Bravo para tratar con el Gobierno en Justica y economía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este lunes un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de que sus interlocutores para dialogar en Justicia y sobre economía son Esteban González Pons y Juan Bravo, respectivamente.

Fuentes del PP han informado a los medios sobre este contacto, en el que Feijóo ha indicado al jefe del Ejecutivo que tratar la cuestión económica es "urgente", debido a que el próximo jueves se vota la convalidación del real decreto del plan contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, donde el PP ha condicionado su posición a que el Gobierno acepte alguna de sus propuestas.

Juan Bravo es el consejero andaluz de Hacienda y responsable de Economía en la cúpula del PP, mientras que el eurodiputado Esteban González Pons, sobre el que recae la responsabilidad de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, está al cargo en el partido de las relaciones institucionales.

En economía la prioridad del PP es negociar su propuesta, remitida a Sánchez el pasado viernes, en el que proponen una rebaja de impuestos por valor de 10.000 millones de euros que se concentra sobre todo en rentas medias y bajas, con deflactación del IRPF por debajo de los 40.000 euros y ayudas directas a rentas inferiores a 17.000 euros.

Feijóo avisó hace semanas de que el PP no podría apoyar el decreto anticrisis del Gobierno si Sánchez no aceptaba la rebaja fiscal en el IRPF y este lunes los populares han exigido al Ejecutivo sentarse a negociar, sin revelar si se sitúan en el no o en la abstención.

En Justicia, el PP llega dispuesto a escuchar y sin haber fijado un posicionamiento de partida, aunque Feijóo ha citado como guía la postura de la Unión Europea, que reclamó una reforma para que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ los decidan los propios jueces de forma directa y no el Parlamento.