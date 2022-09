Feijóo echa de menos más determinación y rapidez en la UE ante la crisis

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que ha echado de menos "determinación y rapidez" en las decisiones de la Unión Europea ante el actual conflicto por la invasión rusa de Ucrania y el impacto en la energía y la inflación.

El líder de la oposición ha lamentado que no haya "grandes novedades" cuando el conflicto influye" a Europa "de una forma mucho más directa que a ninguna otra región mundial", durante la clausura del campus de la Fundación FAES "Europa después de la invasión rusa de Ucrania", en la que ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

El líder del PP también ha cargado en este encuentro contra la política económica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha advertido que "España con esta política económica no aguanta cinco años más" y que "una década de economía con este tenor es imcompatible con el euro".

Feijóo ha cargado contra la "frivolidad" del Gobierno con los impuestos y ha denunciado que cuando José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el de patrimonio, bajar impuestos era de izquierda pero ahora es de "ultraderecha", al tiempo que ha defendido la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.

El líder del PP ha acusado al Ejecutivo de distraer "sobre impuestos minoritarios para no bajárselos a las rentas medias y bajas" y ha defendido que es necesario atraer inversión a España y "no expulsarla" y que el objetivo del Gobierno no es "disminuir el número de personas con salarios altos" sino el número de personas con salarios bajos.

"Si usted quiere haga usted lo que considere oportuno en los tramos altos de la renta, pero no le haga pagar por lo mismo todos los años porque entonces la gente se ira a otro sitio", ha argumentado, sin mencionar explícitamente el impuesto a grandes fortunas.

Sobre las propuestas energéticas, Feijóo ha defendido que lo que pide la Comisión Europea es lo contrario a la excepción ibérica, porque en España se ha puesto un tope al gas, mientras que en Bruselas se plantea un límite a fuentes inframarginales, es decir, la nuclear, la solar y la éolica.

Además, tanto Feijóo como Aznar han puesto en duda que en el actual contexto se puedan mantener los plazos de la transición ecológica y la agenda 2030. Para el expresidente del Gobierno son "argumentos de aurora boreal" mantener los objetivos como si no hubiera cambiado nada o no se produjese "la mayor crisis de energía de la historia de la humanidad".

El líder del PP ha pedido actuaciones quirúrgicas y no paliativas ante la crisis y ha abogado por extender la vida útil de las centrales nucleares, mientras del fracking ha abogado por reconsiderarlo pero no se ha posicionado a favor o en contra al no tener "información para saber si es rentable".