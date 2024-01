Feijóo dice que tienen que estar "preparados para cualquier cosa" porque con Sánchez "absolutamente todo está en venta"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Carga contra el presidente por hablar en Davos de defender la democracia cuando "coloniza" instituciones y "trampea" en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo de que con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tienen que estar "preparados para cualquier cosa" porque con el actual Partido Socialista "todo absolutamente en España está en venta". A su entender, no es de "extrañar que el independentismo" esté "henchido de una enorme soberbia diciéndole a todos los españoles 'aquí se va a hacer lo que nosotros digamos'".

Así se ha pronunciado en la clausura de la XXVI Interparlamentaria del PP que se ha celebrado en Ourense, donde ha afirmado que su partido se ha ocupado de los "problemas" de la gente mientras que la Convención del PSOE ha estado centrada en "subastas privadas patrocinadas por el Gobierno de España" para poder seguir en el poder.

Tras asegurar que los socialistas "ha perdido la bandera de la igualdad", Feijóo ha recalcado que en la convención de los socialistas en A Coruña "sólo se ha hablado de los beneficios y de los privilegios para unos pocos", en alusión a la ley de amnistía, y "nada de cómo se puede mejorar el futuro de los españoles".

"COMERCIAN CON LA CALIDAD DEMOCRÁTICA Y CON LAS INSTITUCIONES"

"Y todo absolutamente en España está en venta. Comercian con la calidad democrática, con las instituciones, con los presupuestos del Estado, con los derechos de los españoles y con la dignidad de los demás porque ellos hace tiempo que han perdido la suya", ha proclamado ante un auditorio entregado.

Según Feijóo, "la ambición y el interés personal de Sánchez impide descartar cualquier posibilidad excepto que actúen con la responsabilidad de un hombre de Estado". "Y con este Gobierno los españoles debemos de estar preparados para cualquier cosa y me remito sólo lo que ha ocurrido esta semana", ha advertido.

El jefe de la oposición ha criticado que esta misma semana Sánchez haya dicho que "no ha pactado con Bildu". "Probablemente piense que Pamplona está ya fuera del territorio nacional y que no forma parte de España", ha exclamado.

IRONIZA CON INVITAR AL MEDIADOR SALVADOREÑO A LAS CONVENCIONES

Además, ha asegurado que han conocido que Sánchez "sigue negociando el futuro de los españoles y solo dan cuenta a un mediador salvadoreño". "Habrá que invitar a las convenciones para que nos explique realmente qué es lo que se está pactando", ha manifestado con ironía.

Y para "corolario", ha proseguido, han escuchado al jefe del Ejecutivo sostener en el foro de Davos "que hay que defender la democracia" cuando él "coloniza" las instituciones democráticas y las "instituciones del Estado, "trampea en el Congreso de los Diputados" y "está protagonizando el mayor retroceso democrático desde la Transición".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Defiende la convivencia y dice que la convivencia consiste en amnistiar a unos políticos siempre que esos políticos me hagan presidente del gobierno, si no, no", ha exclamado el presidente de los 'populares' ante los diputados y senadores del PP que han asistido a la Interparlamentaria.

VE AL INDEPENDENTISMO "HENCHIDO DE UNA ENORME SOBERBIA"

En este contexto, ha indicado que "no es de extrañar" que el independentismo "esté absolutamente henchido de una enorme soberbia y diciéndole a todos los españoles 'aquí se va a hacer lo que nosotros digamos'". A su entender, eso es lo que ven "todos los días" en la Cámara Baja.

Feijóo ha recalcado que Sánchez "es el ahora de las expectativas independentistas", por lo que ha apelado a la "gran mayoría de españoles" para unirse "por ser el nunca al retroceso de los derechos, al egoísmo, a la ruptura, a los muros y a la desigualdad". Además, ha dicho que el PP representa el "siempre" a favor de la solidaridad y la igualdad entre españoles, vivan donde vivan.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Feijóo asegura que los españoles saben elegir "entre convivencia y conveniencia"

Duración: 09:37

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=834998&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNzA2MDE1NjE3LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.ZKZUM6K5L1KoxAQUCdBRIriUoq90zmcZbkIz7V3i5R4

---------------------