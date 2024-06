Feijóo dice que el PSOE ha aceptado en una ley que "los jueces participen de forma directa" para elegir el CGPJ

Subraya que no se modificará "ni una coma" de esa ley pactada y avisa que si el PSOE quiere enmendarla, no se aprobará ni habrá renovación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que no se va a modificar "ni una coma" de la ley que han registrado el Grupo Popular y el Grupo Socialista para proceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo al PSOE de que si quiere enmendarla, ni se aprobará esa norma ni habrá renovación. Dicho esto, ha subrayado que el PSOE ha aceptado "por primera vez" en una norma con "rango legal" que "los jueces participen de forma directa en la elección de sus pares en el Consejo".

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acerca de que no es vinculante el acuerdo con el PP para cambiar el sistema de elección de los jueces.

El líder del PP ha señalado que el texto registrado en el Congreso "es claro" porque el Consejo tiene "el compromiso" y "mandato" de hacer una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces "puedan participar de forma directa en la elección de sus pares en el Consejo General del Poder Judicial".

"Esto es lo que dice la ley. Por tanto, si el Poder Legislativo solicita al ámbito judicial que haga una cosa, lo que no tiene mucho sentido, es pedirle que la haga para no tenerla en cuenta o para simplemente echarla atrás", ha afirmado, para admitir que "por supuesto se puede aceptar en su totalidad" o "parcialmente".

En este punto, ha insistido en que "lo que está claro es que el CGPJ tiene que hacer esa propuesta de reforma". "Y por primera vez, el PSOE, en un texto con rango legal, acepta que los jueces participen de forma directa en la elección de sus pares en el CGPJ", ha resaltado.

"ENTIENDO QUE EL PSOE TIENE QUE EXPLICAR SU CAMBIO DE POSICIÓN"

Al ser preguntado entonces si le han sorprendido las palabras de Bolaños, el líder del PP han reconocido que le han "sorprendido" esas palabras que el ministro lanzó este miércoles pero ha añadido que sus declaraciones de hoy suponen volver "al espíritu y a la letra de la ley"

"Lo que vamos a votar es la ley en su totalidad, no parcialmente. Si el Partido Socialista quiere enmendar la propia ley que hemos consensuado, es evidente que no va a contar con el apoyo del PP y por lo tanto no se va a aprobar", ha manifestado.

Feijóo ha dicho que "entiende" que el PSOE ahora "tiene que explicar su cambio de posición" pero ha subrayado que "lo importante es ir al texto" y lo que recoge esa disposición adicional acordada entre los dos grandes partidos.

"¿Puede ocurrir que en la tramitación de la ley el PSOE intente cambiarla? Puede ocurrir. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues que no se aprobaría ni la ley ni la renovación del Consejo. ¿Cuál es mi opinión? Que no va a ocurrir y que el proyecto de ley va a seguir exactamente igual, como hicimos con la modificación del artículo 49 de la Constitución", ha asegurado, para añadir que del texto no se va a "modificar ni una coma".

NIEGA QUE HAYA TENIDO PRESIONES DENTRO DEL PP

Al ser preguntado si cuando habló de presiones de todo tipo incluye presiones de su propio partido, ha indicado que del PP no ha tenido "ninguna presión" y ha indicado que él ya avanzó en su discurso de investidura de septiembre en el Congreso cómo debía hacerse esta renovación del CGPJ. "Lo único que teníamos que ser coherentes", ha dicho,

Eso sí, el presidente del PP ha admitido que ha habido "comentarios", "muchos de buena fe" y "otros no tanto" asegurando que este "acuerdo no era posible" y que el Gobierno les "volvería a intentar engañar".

Ante esa "falta de fiabilidad" del Gobierno, ha indicado que recurrieron a la Comisión Europea y, "por tanto, el contexto europeo ha sido determinante para restablecer la confianza y que ninguno de los dos dijera una cosa en público y otra en privado". "Donde el PSOE había dicho no, ahora ha dicho sí. Nosotros también hemos hecho el esfuerzo que nos corresponde", ha manifestado.

MANDÓ UN WHATSAPP A LOS PRESIDENTES PARA INFORMAR DEL ACUERDO

Al ser preguntado cómo fue la conversación con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para informarle del pacto, Feijóo ha señalado que ella, "como el resto de compañeros del Partido Popular, no conocían con detalle este pacto" dado que actuaron desde la discreción.

"Una de las cosas que hizo posible el pacto es que no se filtró el contenido del mismo y que hubo una lealtad por las dos partes", ha manifestado, para añadir que, cuando el martes por la tarde todo parecía indicar que las negociaciones iban a "llegar a buen término" en Bruselas, informó a los presidentes autonómicos.

Según ha revelado, informó a los presidentes "a través de un whatsapp" que era "amplio", en el que "concretaba el contenido y alcance del acuerdo". Además ha precisado que habló con algunos de ellos y, en el caso de Ayuso estaba en Alemania y lo hizo después de la rueda de prensa que ofreció en Génova a las 19.00 horas.

"Por lo tanto, no ha habido ni un minuto de fricción, ni un minuto de descoordinación porque cumplimos la palabra dada, y porque lo que hice fue lo que me comprometí a hacer nueve meses antes en el Congreso de los Diputados", ha zanjado.

Ante las declaraciones de Ayuso avisando que no pueden "menospreciar" en el PP a los que desconfían de Pedro Sánchez y si cree que es un mensaje a las bases del partido que puedan estar desconcertadas con el acuerdo, Feijóo ha dicho que "es evidente que el presidente del Gobierno no se caracteriza por ser un hombre fiable" y "ha cambiado muchas veces de opinión".