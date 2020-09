Feijóo dice que producir la vacuna reconoce "el rigor del trabajo en Galicia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el que el laboratorio Zendal, con sede en Porriño (Pontevedra), vaya a producir la vacuna del laboratorio estadounidense Novavax para toda la UE pone de relieve "el rigor y la profesionalidad del trabajo en Galicia".

Núñez Feijóo ha expresado su satisfacción por la decisión de Novavax tras la reunión mantenida con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

"El que un laboratorio de Estados Unidos confíe en una empresa gallega para hacer esto, sin duda, es para nosotros un motivo de satisfacción", ha subrayado el presidente de la Xunta a los medios fuera del recinto de la Zarzuela al término de la audiencia con el rey.

La producción industrial del antígeno de la vacuna de Novavax contra la covid-19 en la UE correrá a cargo de Biofabri, la filial del grupo biofarmacéutico Zendal.

Se estima que la vacuna diseñada por la compañía con sede en Meryland comenzará la fase 3 de sus ensayos clínicos a finales del tercer trimestre de 2020.

Núñez Feijóo ha remarcado que el acuerdo es "una apuesta por la profesionalización y el rigor de cómo se trabaja en Galicia".

La pandemia ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión entre el rey y el dirigente gallego, que se ha prolongado casi tres horas.

Núñez Feijóo ha mostrado su preocupación por el número de contagios que hay en España, pero ha pedido "contextualizar" los datos, al considerar que, más que el número de infectados, es más importante el de número de hospitalizados y de ingresados en la UCI.

"No es un dato menor, pero hay que ordenar el debate, que es número de camas, de ucis y luego número de infectados. Pero por este orden", ha puntualizado.

A su juicio, se está "mucho mejor ahora" en comparación con los primeros meses de la pandemia, sin restar importancia a la cifra de contagios.

Núñez Feijóo ha lamentado la decisión de la Fiscalía de pedir al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia.

"Tenemos una Fiscalía que es muy diligente para los asuntos que le interesan al Gobierno y no tanto para los asuntos que no le interesan al Gobierno", ha dicho a los medios, tras aclarar que no fue un asunto que trató con el rey.

El presidente de la Xunta ha comentado al jefe del Estado que, en su cuarto mandato, ha confeccionado un Gobierno "centrado en paliar los efectos de la pandemia, con un componente social y económico muy importante" y en el que la sanidad "seguirá siendo la prioridad".