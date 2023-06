Feijóo dice que los españoles cuestionan que Sánchez presuma de datos económicos cuando se han vaciado sus bolsillos

Pide situar en el centro a las familias que tienen problemas para llegar a final de mes, así como el pago de la hipoteca

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado este miércoles que, ante las elecciones generales del 23 de julio, formulará propuestas económicas orientadas a aliviar la situación de los trabajadores y las familias, porque, a su juicio, "sus bolsillos se han vaciado" durante el mandato de Pedro Sánchez.

En una intervención en un evento de 'Reformismo21', la fundación del PP, el presidente 'popular' ha querido poner el foco en la situación económica de los españoles, en especial de los trabajadores y las familias, que "no entienden a su Gobierno cuando lo escuchan presumir" de datos económicos.

Según Feijóo, existe "distancia" entre la política y la ciudadanía y "algunos debates y discusiones no tienen nada que ver con los problemas ordinarios de los hogares". El candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP aboga por "devolver la agenda política a los españoles" y situar en el centro a las familias que no llegan a fin de mes o a las personas que no encuentran un trabajo estable, entre otras. "El Gobierno y su presidente tienen que preocuparse menos de sí mismos y más de los españoles", considera.

Así, Feijóo ha situado como una de las prioridades de su eventual gobierno la economía, insistiendo en que los españoles están preocupados por pagar el alquiler o la hipoteca, la estabilidad de las cuentas públicas o el futuro de las nuevas generaciones.

ESPAÑA NO HA RECUPERADO EL PIB

En primer lugar, el presidente del PP considera "imprescindible" que en el gobierno "haya una única opinión respecto a la situación económica" porque "de nada sirve" que una parte diga que la economía "va como una moto" mientras la otra "corrige y dice que la gente lo está pasando muy mal".

Dicho esto, Feijóo cree "erróneo presumir" de la situación económica española actualmente, habida cuenta de que España es el único país de la eurozona que no ha recuperado el PIB de antes de la pandemia de COVID-19 o lidera los rankings de desempleo juvenil en la Unión Europea (UE), entre una batería de datos económicos proporcionados por el líder de la oposición.

"Los bolsillos de las familias se han ido vaciando", ha lamentado, antes de censurar que, a su juicio, esto sea "motivo de satisfacción y no de preocupación" en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante este contexto, Feijóo ha agradecido a los miembros de 'Reformismo21' su ayuda para "perfilar" el programa económico para las elecciones del 23J, adelantando que se trata de una propuesta "ambiciosa, realista y para las familias y trabajadores", con la vista puesta en generar empleo y aumentar la competitividad y el crecimiento "sano" de la economía española.

"Es la prioridad", ha subrayado, antes de afirmar que España ha salido "siempre mucho peor parada" que otros países que han sufrido también las crisis de la pandemia o la guerra de Ucrania. "La sucesión de crisis no es una excusa, nos han afectado a todos los europeos", ha dicho.

OBJETIVO: SER UNA DE LAS ECONOMÍAS DE LA UE QUE MÁS CRECE

Feijóo aboga por trabajar para lograr un "crecimiento fuerte y sostenible", siendo el objetivo generar empleo de calidad, preservar el Estado del Bienestar y dando cumplimiento a todos los retos sociales. La finalidad es articular una propuesta económica para que España "sea una de las tres economías que más crezca en la Unión Europea".

Para lograrlo, ha emplazado a los miembros de 'Reformismo21' a "cerrar sus aportaciones" para que el PP pueda presentar su propuesta a los españoles y estos la "valoren" el 23J.

Tras los comicios, si logra hacerse con la victoria, Feijóo quiere encarnar un cambio que "supera trincheras y bloques absurdos" y que "preserva los acuerdos mayoritarios y no los rompe". Pero no sólo "un cambio de gobierno", sino "un cambio a mejor".

Al evento han acudido, entre otros, el economista Luis Garicano --ex euro diputado de Ciudadanos recientemente incorporado a 'Reformismo21'--, la ex ministra de Empleo Fátima Báñez, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez Vega, el que fuera economista jefe del Instituto de Crédito Oficial (ICO) José María Abad y el escritor y diplomático Juan Claudio de Ramón.