Feijóo dice que no interfirió en el pacto PP-Vox en Murcia: "He sido criticado por dar autonomía a CCAA para sus pactos"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que no interfirió para que se cerrarse el pacto entre PP y Vox en Murcia y se evitase la repetición electoral. Dicho esto, ha destacado la libertad que ha dado a sus 'barones' territoriales para cerrar los acuerdos en sus regiones tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

"Una de las cosas por las que he sido criticado es por dar una autonomía a las comunidades para concretar cuáles son los pactos de gobierno", ha declarado Feijóo, al ser preguntado expresamente si llamó a Fernando López Miras para cerrar ese acuerdo porque no venía bien al PP una repetición electoral en Murcia.

El presidente del PP ha recordado que él ha sido presidente autonómico durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia y no le "gustaba que descolgasen un teléfono desde Génova y le dijesen qué tenía que hacer". "Por lo tanto no lo he hecho", ha afirmado.

Precisamente este jueves López Miras ha conseguido los apoyos necesarios para ser investido presidente. Lo ha logrado en el segundo debate de investidura gracias al pacto alcanzado 'in extremis' entre PP y Vox para evitar la repetición electoral.

El acuerdo entre las dos formaciones políticas contempla la entrada de Vox en el Gobierno regional con dos consejerías, la de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última, con rango de vicepresidencia.

ELOGIA QUE VOX APOYE UN ACUERDO ENTRE PP Y PSOE

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha defendido los acuerdos alcanzados con Vox y ha destacado el apoyo de Santiago Abascal a su investidura, como le trasladó en la reunión del pasado lunes en el Congreso.

Así, Feijóo ha indicado que PP y Vox tienen "discrepancias" pero coinciciden en aspectos "muy importantes" como lo que está ocurriendo ahora tras las condiciones de Carles Puigdemont para la investidura. "Y creo que eso es bueno y que Vox haya dicho que aceptaría un Gobierno previsto en un acuerdo entre el PSOE y el PP", ha agregado.