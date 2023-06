Feijóo dice que si hay "orden" dentro de la "coalición" Sánchez-Díaz habrá cara a cara

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que si hay el "mínimo orden" dentro de la "coalición electoral" que a su juicio forman Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no habrá "problemas excesivos" para que haya un debate cara a cara.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha vinculado este martes las siglas del PSOE y de Sumar, que sin embargo presentan listas diferenciadas a las elecciones de 23J, para pedir que ambos actores se pongan de acuerdo al elegir a su representante en un debate "bilateral".

"Si no se ponen de acuerdo para hacer el debate electoral, cómo se van a poner de acuerdo para gobernar España", ha apuntado además el líder del PP tras una reunión de la fundación del PP, Reformismo21.

Ha argumentado además que las "urgencias" del presidente del Gobierno no son las de los españoles y que no es "problema" del PP que el líder del PSOE no pueda hacer actos políticos "en las calles y en las plazas ni salir de recintos cerrados".

Y ha afeado la "mala relación" de Sánchez con los debates al recordar que en las pasadas elecciones negó un cara a cara al entonces líder del PP, Pablo Casado.

Feijóo ha reiterado su compromiso de regular los debates electorales a través de "una norma que salga del Parlamento" y que pueda regir ya en una siguiente cita electoral.