Feijóo dice que el Gobierno ha colapsado y reclama convocar ya las generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el Gobierno de coalición ha "colapsado" y por eso ha recomendado al presidente Pedro Sánchez que convoque las elecciones generales justo después de las municipales para evitar hacer pasar a los españoles por "este bochorno" durante diez meses

Núñez Feijóo, que tras asistir anoche a la gala de los premios Goya, ha participado en Sevilla, junto al presidente andaluz Juanma Moreno Moreno, en la clausura del acto de presentación de candidatos a municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía ante los que ha manifestado su convicción de que el PP ganará estas elecciones y las generales.

"No da igual quién gobierne porque no da igual quién legisle. Cuando se combina la falta de preparación con la soberbia el resultado es un desastre", ha destacado refiriéndose a los últimos fiascos del Ejecutivo como la ley del solo sí es sí o el diseño de los trenes de cercanías de Cantabria y Asturias que no caben en los túneles.

También ha responsabilizado al gobierno de la situación de la Sanidad y ha considerado que quizá no esté convocando nuevas plazas de médicos que se están viendo que hacen falta para culpar a los gobiernos del PP de esta situación, que a su juicio, el gobierno debe estar esperando a solucionar a "cuando pasen las elecciones".

Para el presidente de los populares, Andalucía es el mejor ejemplo de que "no da igual quién gobierne" y del "valor transformador" de la buena política, y ha asegurado que no es causalidad que a los políticos que dan su palabra "y cumplen lo prometido" la gente "les premie" con una mayoría absoluta como ha sido el caso de Juanma Moreno.

"Los que hacen todo lo contrario de lo que habían prometido hacer, los castigan en las encuestas y en las urnas. Cómo sucederá con Pedro Sánchez", ha vaticinado, al señalar que el presidente del Gobierno "no ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer y todo lo contrario de lo que dijo"'.

"El gobierno está en situación de colapso y todo le sale mal", ha reiterado en varias ocasiones al referirse a la ley del solo sí es sí, a la que ha calificado de la mayor "chapuza" legislativa que se ha cometido en España.

Para Feijóo, la pregunta no debería ser por tanto si el PP está dispuesto a respaldar la reforma planteada por el PSOE, y que según él es una copia de la que su partido presentó en diciembre, sino por qué "no escucharon a nadie cuando les advertimos" y por qué "son incapaces de pedir perdón a las víctimas".

También ha arremetido contra el Gobierno por presumir de la situación económica, señalando que cuando "España es el país (de la UE) que más poder adquisitivo ha perdido, es que el Gobierno está fuera de la realidad".

"España tiene que dar un paso adelante porque debe dejar atrás el pasado, que es la falta de capacidad de gestión, la ligereza con la que se afrontan los asuntos complejos, la soberbia que no admite críticas o el continuo enfrentamiento en la sociedad española. Todo eso lo representa el Gobierno" de Sánchez, ha planteado.