Feijóo dice que la denuncia de Podemos del CIS es "la gota que colma el vaso"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la denuncia de Podemos sobre una presunta manipulación de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del último barómetro es "la gota que colma el vaso" de la gestión de este centro y va en la línea de lo que su partido lleva tiempo sosteniendo acerca de que éste se ha convertido en "un aparato de propaganda del PSOE".

En declaraciones a los periodistas en Elche (Alicante) tras visitar la fábrica de calzado Pikolinos junto al presidente del PPCV, Carlos Mazón, y al candidato a la alcaldía ilicitana, Pablo Ruz, Feijóo se ha referido a la denuncia de la formación morada y, sin citarla expresamente, a la ministra Ione Belarra, que en las redes sociales ha señalado que de ser cierto que el CIS "manipuló" las cifras para vincular la "bajada" de su partido con la ley del solo sí es sí sería algo gravísimo.

Para el líder del PP, es una "cuestión absolutamente sorprendente que el Gobierno, a través de una ministra, diga que una dirección del Gobierno, el CIS, está prevaricando y falseando las encuestas" y ha asegurado que "esto es la gota que colma el vaso".

"Ahora ya los ministros de Podemos acreditan que (el CIS) es un aparato de propaganda y que se puede estar ante supuestos de malversación" en una cuestión que se produce, según Feijóo, "como consecuencia de que, efectivamente, hay acuerdo entre el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) y la vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz), que la nombró Podemos, para enterrar políticamente a Podemos".

El líder del PP ha recalcado que no se puede continuar con este "desgobierno" donde, ha insistido, "una ministra acusa a una parte del Gobierno de manipulación y malversación", y ha advertido de que no hay que "habituarse" a esta situación porque es "insólita y no puede pasar en un país serio como es España".

Feijóo ha recordado que en las últimas 24 horas se ha producido una sentencia que identifica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con "resoluciones injustas" y una ministra que "acusa de manipulación al CIS", lo que refleja que "dentro del Gobierno nadie se cree" al instituto demoscópico.

En referencia al presidente del Ejecutivo en su viaje a China, ha añadido: "comprendo que para no ver el desgobierno de España, lo mejor es alejarse de España; y cuanto más, mejor".