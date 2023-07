Feijóo dice que el PP debería "haber actuado con anterioridad" en Catalunya y lamenta errores

Insiste: "No quiero gobernar con Vox, no quiero una coalición con Vox"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha convenido en que los 'populares' deberían "haber actuado con anterioridad y no dejar que la cosa llegara hasta el final" en Catalunya y ha lamentado haber cometido errores, en sus palabras.

"Un partido que saca dos diputados, si no acepta que ha cometido errores, es que no ve los resultados electorales", ha reflexionado en una entrevista en 'La Vanguardia' de este miércoles recogida por Europa Press.

El candidato 'popular' ha abogado por "respetar la nacionalidad histórica que es Catalunya" y se ha abierto a hablar --textualmente-- con todos los partidos, también los independentistas, dentro de los márgenes de la Constitución y el Estatut.

Ha reivindicado al PP como "un partido catalán, autonomista, con personas de Catalunya" y que puede crecer en el espacio político de CiU.

Ha calificado de clave el Estado autonómico y ha lamentado falta de infraestructuras que una a la periferia, más allá de Madrid: "No tenemos conectada Catalunya y Valencia. Creo que es un error", ha zanjado.

GOBERNAR SIN VOX

Feijóo ha vuelto a instar al PSOE a facilitar su investidura si gana las elecciones generales y, así, le "deje gobernar sin pactar con Vox", cuya entrada al Parlamento gallego dice que trabajó para evitar mientras estuvo al frente de la Xunta.

"No quiero gobernar con Vox, no quiero una coalición con Vox", ha defendido, y ha pedido el voto a la ciudadanía para que los 'populares' no requieran del apoyo de los de Santiago Abascal para llegar a La Moncloa si ganan.

En esta línea, cree que el PSOE y Vox "son muy distintos, pero tienen intereses coincidentes: que el PP no gane", y ha acusado a los socialistas de estar preocupados por la victoria de los 'populares' y no por un gobierno participado por los de Santiago Abascal.

Preguntado si descarta la coalición con Vox, ha manifestado que le "cuesta mucho pensar que el Partido Socialista, si tiene un fracaso electoral, mantenga el bloqueo del país", algo que ha calificado de cínico.

Asimismo, ha explicado que, si gobierna, diseñará su Ejecutivo "por el criterio de capacidad" y ha augurado que así se puede conseguir un gobierno muy paritario, en sus palabras.

DATOS DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Sobre su defensa de que el PP --textualmente-- siempre revalorizó las pensiones conforme al IPC en una entrevista en TVE, Feijóo ha convenido: "Es evidente que me equivoqué en el índice".

En esta línea, ha manifestado que "la periodista tenía razón de que en algunos años el PP incrementó las pensiones no de acuerdo con el IPC, sino con otro índice de revalorización" y se ha preguntado si al resto de candidatos --en sus palabras-- se les ha hecho esta auditoría con tanta intensidad.