Feijóo dice que Casado no irá a actos del PP por incompatibilidad profesional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su predecesor en el cargo, Pablo Casado, no irá a actos del partido por su incompatibilidad profesional.

Así lo ha dicho a los periodistas durante la visita que ha realizado a la empresa agroindustrial García Carrión en Daimiel (Ciudad Real), donde ha sido preguntado por la comida que mantuvieron este miércoles ambos en Madrid.

Feijóo ha señalado que durante la comida Casado le dijo que "está enfocado y centrado" en su actividad profesional y que esa actividad profesional internacional "no es compatible con la actividad política".

El líder del PP ha reconocido que entiende esta decisión y además le parece "razonable e inteligente" y ha reiterado que la actividad profesional de Casado requiere "independencia partidista" y "no mezclarla con la actividad política", una circunstancia que comparte.

Además, Núñez Feijóo ha comentado que si "en algún momento no hubiese algún tipo de compatibilidad, iría a aquellos sitios donde los dirigentes del partido le invitaran, como no puede ser de otra forma".

"Nosotros no vamos a lugares donde no nos invitan, yo no he venido a Daimiel sin la autorización del alcalde y no he venido a Castilla-La Mancha si la autorización del presidente Ñúñez", ha añadido Núñez Feijóo.

Sobre el por qué de esta comida, ha señalado que se enmarca dentro de la relación de cordialidad que mantiene con dirigentes y exdirigentes del partido y ha abogado por darle un tono de normalidad.

De hecho, ha afirmado que Casado y él tenían previsto compartir esta comida en Navidad, pero que no se pudo producir entonces por motivo de agenda de ambos.

En cualquier caso, ha asegurado que en el partido "no hay ningún tipo de mala conciencia con nadie" y que "hablar con exdirigentes no está prohibido".

"No hay nada que ocultar, no hay ninguna cuestión pendiente", ha recalcado Núñez Feijóo que ha reivindicado que él es presidente del PP porque el partido convocó un congreso y él presentó la única candidatura para presidirlo, mientras que "otros no se presentaron".

Por ello, ha recalcado: "Esto es lo que ha ocurrido, un congreso democrático en un partido democrático".