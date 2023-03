Feijóo dice que busca el voto de quien "no quiere discutir por política"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en un acto de partido en Cartagena que su proyecto se dirige a la mayoría centrada y sensata que no quiere discutir por política.

A la mayoría de esas familias que no quieren una sobremesa en la que unos se enfrentan a otros, lo ha descrito el líder del PP, en contraposición a un Gobierno que entiende que vive de la crispación y el enfrentamiento.

Ha destacado que todavía no ha acabado el partido y no se puede dar un balón por ganado, pero tampoco un voto por perdido, al tiempo que ha advertido de que si el PP no logra cambiar el Gobierno, lo lamentaremos durante una década y nos sentiremos corresponsables del fracaso de la nación.