Feijóo dice que "Bruno García es sin duda el futuro de Cádiz" y nota que "en la ciudad se respira un cambio"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Bruno García, el candidato del PP a la Alcaldía de la capital gaditana, "es sin duda el futuro de Cádiz", así como que ha notado que "en la ciudad se respira un cambio". Además, ha manifestado sentirse "muy honrado" por la invitación a "presentar al equipo de un buen político, de un buen amigo, de una persona en la que se puede confiar, ese tipo de personas a las que le puedes dejar la llave de tu casa y sabes que cuando vuelvas estará todo en orden".

En el acto de presentación de la candidatura a Cádiz capital, Feijóo ha afirmado que "hay personas que representan al pasado" y "pierden las elecciones", así como que "hay personas que representan al futuro, y esas personas ganan las elecciones".

"Es emocionante venir y ver cómo estamos ya no discutiendo si vamos a ganar o no, sino que lo que se está despejando aquí es si vamos a tener la mayoría suficiente para gobernar", ha añadido.

En este sentido, el líder del PP ha recordado cuando vino a Cádiz con motivo de las últimas elecciones autonómicas y "se estaba ya notando que algo iba a ocurrir en Andalucía, una victoria enorme del PP en Andalucía". "Esta mañana he notado también que en Cádiz se respira un cambio, que ese cambio vendrá de la mano del PP y que Cádiz va a tener un cambio político en pocas semanas", ha dicho.

Además, ha manifestado que Cádiz con la llegada de Juanma Moreno "ha dado un paso adelante en la Ciudad de la Justicia, en el hospital, en la residencia de tiempo libre y en otras infraestructuras, pero para que esté completo ese cambio, para que ese cambio se redondee en la ciudad, es necesario poner fin a ocho años e iniciar un nuevo periodo".

En este sentido, Feijóo ha señalado que se trata de "un nuevo periodo de gente que no viene a aprender, sino gente que ya gestionó el Ayuntamiento y gente que no tenga otro objetivo que responder ante los intereses generales de Cádiz".

"No hay ningún otro objetivo, no nos debemos a nada ni a nadie, no tenemos pactos con nadie, solo tenemos un pacto, el que salga directamente de las urnas después del escrutinio de la noche electoral", ha afirmado Feijóo, que ha dicho que el PP lo que le vale es ganar, "no empieza contar qué puede hacer para intentar gobernar".

Finalmente, se ha dirigido a Bruno García para señalarle que le "llaman el Juanma de Cádiz y eso tiene una enorme responsabilidad como candidato, además de ser un honor". A partir de ahí, ha explicado que formar parte de una candidatura del PP "supone pasión, ganas, responsabilidad e ilusión porque es participar de un proyecto que está diseñado para intentar ser útil a la gente, porque sabemos que nuestro compromiso es el servicio público, nada más".

Por su parte, Bruno García ha recordado que la segunda vez que Feijóo estuvo en Cádiz le dijo que se buscara "un equipo de mujeres y hombres con capacidad de trabajo, de gestión, sensible, con talento, que les doliera la ciudad de Cádiz y que fuera buenas personas". "Lo hemos encontrado, están aquí", ha asegurado presentando así su lista electoral.

Además, el candidato a la Alcaldía de Cádiz ha manifestado que "la mayoría de gaditanos saben que la ciudad no está donde debería estar, sabe que la ciudad tiene problemas y hay sombras a las que el PP quiere darle luces, porque a los problemas, soluciones".

"Hemos llegado a un cruce de caminos que es la demagogia y seguir como estamos, que es el gobierno actual, o el camino difícil, que es buscar las soluciones hasta el final y la solución pasa por cambiar la dejadez por la dedicación, el sectarismo por un gobierno para todos, la bronca por el diálogo y las improvisaciones por tener una mirada a largo plazo", ha concluido Bruno García, que ha asegurado que "llegan nuevos vientos, el tiempo de la moderación, de la gestión y de dirigirse a todos los gaditanos".