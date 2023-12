Feijóo dice que la Alcaldía de Pamplona es el "precio" del "pacto encapuchado" de Sánchez a Bildu: "Es indignante"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras conocerse que Bildu y PSN han acordado una moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona, que éste es el "precio" del "pacto encapuchado" que han sellado el PSOE y Bildu para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. A su entender, es "indignante".

En concreto, EH Bildu y PSN han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN). Esa moción de censura daría la Alcaldía al portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, quien ya fue primer edil en la legislatura 2015-2019.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Feijóo ha indicado que van conociendo "el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu", que demuestra que "han vuelto a mentir a los ciudadanos de Pamplona, de Navarra y del conjunto e España".

RECUERDA QUE ES UN PARTIDO QUE LLEVA "ASESINOS EN SUS LISTAS"

"Es indignante que el PSOE entregue la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Es indignante y creo que este bochorno no se lo merece nadie", ha exclamado el jefe de la oposición.

Según Feijóo, van conociendo la "catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del Gobierno para volver a ser presidente del Gobierno". "No solamente es la amnistía, no solamente es romper principio de igual, sino también dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas, como es la alcaldía de Pamplona", ha finalizado.