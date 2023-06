Feijóo dice que 0,12 euros es lo que se paga a un agricultor por kilo de naranjas frente al 0,15 de la bolsa de plástico

"Yo no he dicho que eso es precio venta al público", ha precisado tras las críticas que ha recibido por sus declaraciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado este miércoles que 12 céntimos es lo que se paga a un agricultor por un kilo de naranjas de mesa en la Comunidad Valenciana frente a los 15 céntimos que cuesta una bolsa de plástico. Según ha subrayado, él no había dicho que eso fuera el "precio de venta al público".

Así se ha pronunciado después de la polémica abierta tras sus declaraciones en 'El Hormiguero', donde echó en cara al Gobierno que sostenga que España va como "una moto" y lo ejemplificó así: "Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja kilo 0,12 euros. Precio bolsa de plástico 0,15. ¿A usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas?".

Al ser preguntado en una rueda de prensa en Bruselas por ese precio de las naranjas, tras las críticas que ha recibido de otros partidos, Feijóo ha indicado que él confirmó este miércoles "el dato" con sus compañeros de Valencia.

"Y efectivamente a los agricultores en Valencia a algunas especialidades de naranja, la naranja de mesa, la más común, se estaba pagando a la agricultor a 0,12 y la bolsa de plástico vale 0,15. Yo no he dicho que eso es precio venta al público, lo que he dicho es que lo que está cobrando un agricultor por un kilo de naranjas en la Comunidad Valenciana es menos que lo que cuesta una bolsa de plástico", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que es un "error" que España sea de los primeros países en implementar ese impuesto al plástico en el mes de enero "a pesar del incremento de los precios en la alimentación". "0,12 euros es lo que se le paga a un agricultor por una naranja de mesa común en Valencia y una bolsa de plástico cuesta 0,15", ha insistido.

Por todo ello, el jefe de la oposición ha reiterado que ese impuesto el plástico "en plena escalada de precios" supone una enorme insensibilidad del Gobierno de España hacia los consumidores españoles.

HACE HINCAPIÉ EN LA INFLACIÓN SUBYACENTE

En su comparecencia en Bruselas, Feijóo ha vuelto a recriminar a Sánchez que insista en que economía "va como una moto" cuando elpaís está a la cola del crecimiento en la UE y las familias han visto incrementada su hipoteca una media de 300 euros. "Decir esto es simplemente una mentira y una falta de respeto hacia verdad, la realidad y los ciudadanos", ha aseverado.

Y después de que se haya conocido que la inflación se moderó más de un punto en junio, hasta el 1,9%, y la subyacente cayó hasta el 5,9%, Feijóo ha hecho hincapié en la inflación subyacente porque es "incompatible con el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios".