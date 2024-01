Feijóo dice, ante la reunión de Reynders por el CGPJ, que "ahora más que nunca" España necesita "jueces independientes"

Asegura que la Ley de Amnistía no salió adelante porque Bolaños no podía acudir a Bruselas con "un texto todavía más obsceno"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la situación "atípica" que están viviendo en España con la Ley de Amnistía y los ataques a la Justicia evidencia que "ahora más que nunca" necesitan "jueces independientes", con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un Tribunal Constitucional que sean "incuestionables".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, horas antes de la reunión que el comisario de Justicia, Didier Reynders, mantendrá con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear el CGPJ, que lleva cinco años caducado.

Feijóo ha afirmado que este martes la Ley de Amnistía no salió adelante y el PSOE rechazó las enmiendas de Junts porque el ministro de Justicia no podía acudir a esa reunión con Reynders con "un texto todavía más obsceno" de esa norma.

El líder del PP ha rechazado que desde el Gobierno y sus socios se ataque a los jueces y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no llamara al orden durante el Pleno a l portavoz de Junts. También ha censurado que el titular de Justicia en ese momento no pidiera la palabra para reprobar los insultos de los independentistas.

"Hay una enmienda a la totalidad al sistema judicial español. Se ha dicho que el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores y que los jueces son corruptos", ha criticado el presidente del PP.

RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE VOX

Al ser preguntado por las críticas de Vox ante la posibilidad de que el PP pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en el CGPJ en el momento actual, Feijóo ha respondido a los de Santiago Abascal que su partido llega a acuerdos cuando considera que "algo es bueno para España".

"Es evidente que nosotros no podemos estar de acuerdo con el peor Gobierno que ha tenido España, que es éste, ni podemos estar de acuerdo con un presidente del Gobierno que está en manos de una persona que está buscada por el Tribunal Supremo", ha dicho, si bien ha subrayado que el PP se debea la Constitución, que "dice que hay que renovar el Consejo".

Eso sí, Feijóo ha dicho que "el informe del Estado de Derecho Europeo también establece que hay que cambiar el sistema de elección" del órgano de gobierno de los jueces, que es lo que lleva demandando el PP estos meses.

"Por lo tanto, ante esta situación atípica que estamos viviendo en España ahora más que nunca, necesitamos jueces independientes. Un CGPJ y un Tribunal Constitucional inapelable. Un Tribunal Supremo incuestionable", ha dicho, para reclamar que el hecho de que los políticos elojan a los miembros del Poder Judicial "tiene que formar parte del pasado".

En este punto, ha criticado que el TC esté presidido por Cándido Conde-Pumpido, "un ex fiscal general del Estado nombrado por el gobierno de Zapatero", y que entre sus miembros tenga "un ex ministro de Justicia del señor Sánchez" y una ex asesora de Moncloa. "Creo que esta situación la tenemos que superar", ha enfatizado.

Feijóo ha afirmado que el PP defiende al Poder Judicial y ésa "es la diferencia" con el PSOE, añadiendo que él no está llamando ilegítimo al Tribunal Constitucional sino que solo está haciendo una "crónica" de la situación.

CONFIRMA QUE EL PP SEGUIRÁ RECURRIENDO AL TC QUE PRESIDE PUMPIDO

Al ser preguntado si, a pesar de sus sospechas de que está politizado, el PP recurrirá al TC, Feijóo ha respondido que "por supuesto" que el PP recurirrá "todo aquello que consideremos contrario a derecho".

Dicho esto, ha insistido en que tienen que establecer un sistema "en el que quede blindada todavía más la independencia del Poder Judicial". "Y espero que Europa atienda esta propuesta, porque esta es uno de los principios básicos de la Unión Europea, el Estado de Derecho y la separación de poderes", ha subrayado.