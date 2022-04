Feijóo se despide del Parlamento y confirma que dimitirá esta semana

Ante el pleno de su parlamento, Alberto Nuñez Feijoo ha anunciado que esta misma semana va a presentar su dimisión como Presidente de la Xunta de Galicia. La fecha más probable será el viernes. Comenzará entonces el proceso para el relevo de su sucesor, que será Alfonso Rueda.

Al concluir la sesión de control en el Parlamento autonómico, Núñez Feijóo ha pedido unos instantes para despedirse, en los que ha agradecido el trato de todos los diputados y ha mostrado su "compromiso" con los gallegos y les ha pedido a todos los parlamentarios, especialmente a los que tienen responsabilidades de gobierno, que su único objetivo sea defender lo intereses de Galicia.

"En estas bancadas he sido muy feliz para defender los intereses de los gallegos", ha señalado Núñez Feijóo, que ha pedido "sinceras" disculpas por los errores que hubiese podido cometer, "más de los que me gustaría", ha dicho; y también por las "expresiones" que no gustasen o pareciesen excesivas a los miembros de la oposición.