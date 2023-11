Feijóo descarta una repetición electoral: Se les ha ido la mano y les ganaría el PP

Cuando el PSOE y Junts siguen negociando la investidura de Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado una repetición electoral en España porque de producirse "ganaría el PP y se irían a la oposición los que quieren llegar al Gobierno después de perder las elecciones".

El jefe de los populares, que pide urnas para que los españoles voten la amnistía del procés, adelanta que no habrá comicios porque "saben que han mentido, que se les ha ido la mano y están dando la espada a los españoles".

Así lo ha señalado Feijóo en su discurso en abierto ante la Junta Directiva Nacional de su formación, que reúne a dirigentes, parlamentarios y barones, ante los que ha denunciado con dureza lo que considera una "aberración y escándalo" "sin precedentes en la historia democrática", el "mayor ataque al Estado de derecho" y "el mayor retroceso democrático de nuestra historia".

"La historia les juzgará", ha advertido Feijóo, que ve "muy probable" que el independentismo logre la amnistía que quiere, pero advierte de que "ni el PSOE ni Pedro Sánchez van a lograr la amnesia del pueblo español sobre lo que están haciendo".

Feijóo ha ofrecido al PP como el "refugio constitucionalista de España ante aquellos que han renunciado a la dignidad", en alusión al PSOE, y ha recalcado que hay "más poder" en "los principios, la integridad y la dignidad que en el Palacio de La Moncloa".

Y, en ese sentido, ha advertido que no les callarán ni les "amedrentarán", anunciando concentraciones el domingo 12 de noviembre en las plazas de todas las capitales de provincia.

Feijóo advierte de que una "democracia sin Estado de derecho es una democracia hueca" y denuncia que con la amnistía se pretenda pedir perdón a quienes "lanzaban ladrillos" y se asuma la tesis del independentismo de que España se comportó como una dictadura y que hubo guerra sucia judicial.

Impugnar el orden constitucional es un "salto al vacío" y un "precipicio" donde los jueces "pueden ser procesados por cumplir la ley" mientras se hacen "honores" a los que declararon la independencia.

"Es vergonzante que haya un presidente que otorgue por su interés personal la impunidad financiada con la dignidad del pueblo español y los impuestos de los ciudadanos. Sánchez se ha humillado, ha humillado a su partido y pretende humillar a las instituciones del Estado", ha denunciado.

Y ha subrayado que el PP defiende a los catalanes, a los que, denuncia, el PSOE y los independentistas usan "como escudo de sus desmanes" y "por más que negocien y por más que pacten, no van a borrar a España de Cataluña porque allí va a permanecer el PP".

Feijóo advierte de que el PP no participará en subastas

Feijóo ha vuelto a mostrar su rechazo a la condonación de deuda que el PSOE ha pactado bilateralmente con ERC para Cataluña y ha advertido de que: "ni los independentistas ni los socialistas buscan aliviar ninguna deuda", sino que los primeros quieren "cobrarse el peaje de la humillación de España" y Sánchez está "dispuesto a pagar con el dinero de los españoles" la presidencia de su Gobierno.

"No vamos a participar en ninguna subasta. Nuestros principios no se venden y los derechos de los ciudadanos no se trafican, empezando por el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, ante la justicia, ante los presupuestos generales del Estado y ante su propio Gobierno", ha señalado además Feijóo.

Sostiene Feijóo que no hay dos bloques en España, sino "una élite privilegiada que no cumple las leyes y el resto, que es una mayoría de ciudadanos, que pedimos que España siga siendo un Estado de derecho donde se cumplen las leyes".