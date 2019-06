Feijóo denuncia un "Pacto del Tinell" para que el PP no gobierne en Galicia

Salvaterra de Miño (Pontevedra).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes "una especie de Pacto de Tinell" entre el PSdeG y otras fuerzas políticas "en el que no se dejará gobernar al PP en ningún lugar" en Galicia.

En un acto en Salvaterra de Miño (Pontevedra), Núñez Feijóo ha insistido en su planteamiento para que gobierne la lista más votada en donde no haya mayorías absolutas y ha hecho una propuesta "concreta y transparente" a los socialistas gallegos para que se pronuncien sobre este punto.

Según ha dicho, de este modo el PSdeG podría gobernar en Santiago y Ourense, además de en la Diputación de Pontevedra, donde ha sido la lista más votada, y el PP podría gobernar las Diputaciones de A Coruña, Lugo y Ourense, además de en Ferrol, Lugo y A Coruña, donde el PP ha logrado más votos.

"Pero el PSdeG no contesta. Lamentablemente se está ya reuniendo con otras fuerzas para que el PP no pueda gobernar en ninguna institución publica en Galicia; una especie de Pacto del Tinell en el que no se dejará gobernar al PP en ningún lugar", ha dicho.

"Espero que el PSdeG modifique su postura y vuelva a un mínimo de respeto por el resultado directo de las urnas", ha concluido.