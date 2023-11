Feijóo deja entrever que Gamarra no seguirá como portavoz en el Congreso

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que este mes de noviembre "ordenará" el Grupo Popular y el partido para ejercer la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, con cambios en las portavocías. Dicho esto, ha deslizado que la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, no seguirá como portavoz parlamentaria.

Feijóo ha dicho que tienen "claro" que no puede ostentar la misma persona la Secretaría General del PP y la portavocía del Grupo Popular en el Congreso, dos puestos que ha compatibilizado Gamarra en este último año.

Dicho esto, Feijóo ha señalado que va a "ordenar" el Grupo Popular y el partido para ejercer la oposición y ha confirmado que habrá cambios en las portavocías. En el caso del Senado, se espera la sustitución de Javier Arenas, que ejerce como portavoz desde el pasado mes de agosto.

"REFORZAR" EQUIPOS PARA LA ETAPA DE OPOSICIÓN

Preguntado entonces --en una entrevista en Antena 3-- si se deduce que Cuca Gamarra va a seguir como secretaria general, Feijóo ha respondido: "Usted deduce y me parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".

Feijóo ha insistido en que va a "reforzar" los equipos en el Congreso, en el Senado y en el partido ante la "gran responsabilidad" que tienen por delante y ha señalado que va a cumplir "su compromiso" de hacerlo en noviembre, con una reunión del Comité Ejecutivo de su partido.