Feijóo defiende sus "antecedentes de gestión": La política no es dar homilías

El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes en Toledo su proyecto político para dirigir el partido y ha desgranado sus "antecedentes de gestión", ante la "moda" que a su entender se había impuesto de no "haber hecho nada" antes, pues ha defendido que "la política es resolver problemas, no dar homilías".

Feijóo ha protagonizado este martes en Toledo, ante unas 900 personas, un acto público con afiliados bajo el lema "Preparados", donde ha sido recibido al grito de "presidente, presidente" y ha asegurado que "la ilusión no se puede crear ni comprar, la ilusión no se vende", sin embargo, ha reconocido que "la ilusión es algo que se puede perder muy rápido".

Así, Núñez Feijóo se ha mostrado "consciente de la ola de ilusión" que su candidatura ha despertado y ha planteado que, para mantenerla, se debe proponer "un proyecto político para España", que sea "una alternativa seria, sólida, solvente y serena", porque "no hace falta insultar cuando se tiene la razón".

Para presentar este proyecto ante los militantes del PP de Castilla-La Mancha, el presidente de los 'populares' gallegos ha citado algunas de las medidas que ha impulsado en la comunidad autónoma donde gobierna y donde, ha reivindicado, ha conseguido cuatro mayorías absolutas consecutivas, al tiempo que ha defendido que lleva años proponiendo medidas para combatir la despoblación.

"Hemos ganado al PSOE porque no hemos gobernado para los votantes del PP" sino para todos los ciudadanos de la comunidad, ha resaltado Feijóo, que ha subrayado que en Galicia se ha conseguido "que el centro derecha no se rompiese", por ello tras reconocer que a nivel nacional el partido "se ha disgregado en parte", se ha propuesto "volver a juntarlo" para gobernar en España y ha añadido: "O nos unimos o nos gobernarán otros, no hay otra posibilidad".

Feijóo ha explicado que para pedir el apoyo de los afiliados para liderar el partido debe presentar su experiencia "con muchos trienios de esfuerzo", por lo que ha resaltado: "No soy un político inexperto, no soy un recién llegado, no soy una incógnita, para lo bueno, para lo malo y lo regular".

"En los últimos años, la moda en la política parecía no haber hecho nada, el objetivo era no tener antecedentes políticos, no tener antecedentes de gestión", ha reflexionado el presidente de la Xunta de Galicia.

Por contra, ha aseverado que él cree "en una política radicalmente distinta, donde lo más importante de un político es su trayectoria, su gestión" y ha considerado que "la política no es dar homilías, es resolver problemas; la política no es hablar bien, es hacer bien".

"La trazabilidad de un liderazgo en un tiempo, la previsibilidad que va a adoptar, porque ha adoptado muchas previamente y el proyecto que se basa en un proyecto de muchos años gobernando es lo que creo que merece España", ha resumido Núñez Feijóo, que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no gobernar velando por el interés general de los ciudadanos, sino "intentando hacer equilibrios entre los intereses minoritarios".

En el acto también ha intervenido el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, que ha definido a Feijóo como "un gran líder que ha antepuesto su compromiso con España y con el partido a su tranquilidad" y se ha comprometido a ayudarle a ganar la Presidencia del Gobierno.