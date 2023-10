Feijóo defiende que haya sanciones tras las actuaciones "ilegales" contra camioneros españoles en la frontera francesa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este viernes las actuaciones "ilegales" contra los camioneros españoles en la frontera con Francia y ha asegurado que debería haber sanciones porque, a su juicio, no se puede permitir que en el mismo espacio de comercio se produzcan estos actos.

"Este tipo de actuaciones debería llevar y conllevar una sanción, evidentemente", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado cómo debería reaccionar el Ejecutivo y cómo debería responder la Unión Europea.

En concreto, este jueves viticultores franceses se han organizado en Narbona para llevar a cabo una operación sorpresa y frenar las importaciones de vino españolas, según ha informado la patronal. Los manifestantes han parado los camiones en la A-9 en el paso fronterizo de Le Boulou, bloqueándoles el acceso y, posteriormente, vaciando algunos vehículos y destrozando la mercancía, incluyendo cisternas de vino.

DICE QUE LA UE NO PUEDE PERMITIRLO

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha recalcado que la UE no puede permitir este tipo de hechos. "Eso es evidente que no se puede permitir, no se puede permitir que en el mismo espacio de comercio haya este tipo de actuaciones que son absolutamente ilegales y la Unión Europea no puede permitirlo y entre Francia y España lo hemos de solucionar", ha añadido.

El presidente de los 'populares' ha recordado que España y Francia están "en el mismo espacio" y "hay libertad de mercancías", por lo que ese tipo de actuaciones en la frontera de Francia son "absolutamente ilegales".