Feijóo defiende a los número uno del PP al Congreso elegidos "sin cuotas ni presiones"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el talento y la capacidad de los 51 candidatos que son cabeza de lista al Congreso en las elecciones del 23 de julio porque "no son fruto de un dedazo de última hora" ni vienen del "enjuague de 16 partidos", en referencia a la coalición de Sumar, y ha presumido de hacer unas listas "sin cuotas ni presiones".

"Hemos buscado capacidad dentro y fuera del partido y de la política, porque lo importante es servir al país", ha asegurado Feijóo minutos antes de que PP y Vox anunciaran un principio de acuerdo para presidir la comunidad valenciana y tras conocerse que el candidato de Vox a ese Gobierno, Carlos Flores, condenado por violencia machista irá como número uno de este partido por Valencia al Congreso.

En un acto frente al Palacio de Aranjuez, Feijóo ha comparecido junto con los 51 cabezas de lista del PP a la Cámara Baja -el 40 % mujeres-, de los que 39 han sido renovados respecto a la lista de 2019 y que encabeza él mismo como candidato por Madrid.

"Agradezco a los compañeros del PP de Madrid que confíen en un afiliado de reciente incorporación", ha dicho en su intervención, en la que ha defendido a sus candidatos frente a las listas "de purgas y luchas de egos" que han conformado otros partidos como Sumar.

Feijóo ha destacado que en la lista del PP al Congreso "por encima del yo está el todos, y por encima del quién está el qué", mientras ha subrayado las diferencias entre su partido y otras formaciones.

"Frente a la derrota del sanchismo, nuestra candidatura tiene la ambición de alcanzar una amplia mayoría. Frente a un partido cerrado y dividido, tenemos un partido fuerte", ha incidido, al tiempo que ha insistido en que para conformar sus listas "he escuchado a los presidentes autonómicos".

"Me he sentido con las manos libres para hacer la propuesta de lista a las Cortes Generales", ha reiterado, mientras incidía en que no ha tenido que hacer "cábalas" ni "cambalaches" para concretar a unos y otros.

Feijóo ha reiterado que ha buscado "a los mejores, sin cuotas, sin presiones y sin ruidos", para servir al país y ha sido tajante al referirse a las personas que han venido de otras formaciones políticas como los excargos de Ciudadanos Nacho Martín Blanco y Pere Lluís Huget, a los que ha agradecido haber dado un paso al frente con el PP.

"Frente a los que creen que el único mérito es la adscripción ciega al líder, el mérito que hemos exigido en el PP es el de tener el mayor compromiso con el país", ha puntualizado.

Como los "mejores candidatos", ha definido el presidente popular a los de su formación al Congreso, elegidos -según ha afirmado- porque ha podido centrarse en conformar un programa, unas ideas y diseñar una campaña sin tener que dedicarse a "hacer puzles".

"Frente a los partidos cerrados, pequeños, y divididos, aquí tenemos a los rostros de un partido unido abierto y fortalecido", ha reiterado.