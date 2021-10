Feijóo defiende su gestión frente al PSOE y replica al BNG: "La Galicia más grande es la que vota libremente"

Reivindica la labor autonómica frente a la pandemia, que contrapone con la del Gobierno: "En otras CCAA caducaron vacunas mientras pedíamos más"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido su gestión en el ámbito económico, sanitario y de la pandemia frente a las críticas de la oposición. De hecho, ha vuelto a contraponer la labor autonómica frente al Gobierno central en su respuesta al PSdeG, al tiempo que lanzaba un aviso al BNG: "La Galicia más grande es la que vota libremente cada cuatro años y pone en el Gobierno a quien considera oportuno".

Previamente, a lo largo de su primer turno de réplica, ha aprovechado para reivindicar su gestión desde que tomó las riendas de la Xunta, en 2009, que ha contrastado --en áreas como la atención de la dependencia y otras sociales-- con la del bipartito que le antecedió al frente de la Xunta. Tampoco ha escatimado en sus críticas al Gobierno central con el foco en la pandemia. "En otras comunidades caducaron vacunas, mientras que aquí pedíamos más", ha aseverado.

Pero también ha afeado que ante la covid-19 "falló el sistema de alerta epidemiológica, una competencia exclusiva del Gobierno central". Y ha defendido la "mejora" de infraestructuras sanitarias en Galicia, así como el "aumento" de personal, pese a la "falta" de médicos en España. "No es justo que se traslade un problema estructural a un Gobierno que lucha incluso con competencias que no tiene", ha esgrimido.

Poco después, el presidente ha pedido a sus rivales políticos "un poco de respeto por lo vivido en el último año" y "por la historia", afeándoles su postura de dejar las elecciones de 2020 --que finalmente se celebraron en julio-- para el otoño del año pasado, cuando empeoró la situación de la pandemia.

En su conjunto, Feijóo ha proclamado que en Galicia solo hay "dos coaliciones, la del galleguismo reformista de los ciudadanos con el PPdeG" y la de PSdeG y BNG, que concurren con programas diferentes y carteles distintos "pero luego gobiernan juntos" en instituciones como ayuntamientos o diputaciones.

"LECCIONES SOBRE LA GALICIA MÁS GRANDE, NINGUNA"

Sin embargo, gran parte de la más de una hora que se prolongó su discurso, Feijóo ha tenido el foco en el BNG y en su líder, Ana Pontón, esforzándose en situar el nacionalismo gallego como "una copia" del catalán y lanzando un aviso: "Lecciones sobre la Galicia más grande, ninguna".

"La Galicia más grande es la que vota libremente cada cuatro años y pone en el Gobierno a quien considera oportuno", ha sentenciado, antes de subrayar que no se puede hablar de construir "la Galicia más grande" cuando "ni siquiera se aceptan" los logros de la Comunidad en cuestiones como la lucha contra la pandemia.

Feijóo ha insistido en que el BNG se "equivoca" al hablar de "una Galicia pequeña porque lo hace el PP". "A los gobiernos los pone la gente que vota en las elecciones", ha aseverado, antes de lamentar que se tilde de "privatizado" a "todo lo que no esté de acuerdo con el catecismo del BNG". "Si no eres del BNG no eres buen gallego y privatizas los servicios públicos, esto es realmente infantil", ha afeado.

A Pontón le ha recordado también que Galicia no vive esta semana "el Debate del Estado de la Nación, que ese lleva siete años sin celebrarse", sino el de la autonomía gallega. Al respecto, ha sugerido que Pontón debería extraer "alguna lección como diputada más veterana". "Quiere presentarse como una opción exitosa y es legítimo, pero los números cantan. Cuando entró en el Parlamento hace 17 años, el PP tenía 41 escaños y ahora, 42", ha esgrimido.

Feijóo ha minimizado propuestas como la tarifa eléctrica o el concierto que propone el BNG antes de pedir hablar de "la Galicia grande en serio" con medidas como el apoyo a la industria electrointensiva o del "problema del gallego" apuntando al foco que, a su modo de ver, está "fuera de las aulas y no dentro", otro de los "mantras" que ha atribuido al Bloque.

"¿QUÉ PIENSA USTED DE LA INDEPENDENCIA DE GALICIA?"

A Pontón le ha formulado "varias preguntas" cuya respuesta, ha apuntado, estarían "interesadas en escuchar muchas personas de la UPG". "¿Qué piensa de la independencia de Galicia? ¿Sí o no? ¿Independencia o autonomía?", ha preguntado Feijóo, antes de advertir a la nacionalista que "todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y renegar de los sumos sacerdotes de la UPG que la auparon". "Hemos visto metamorfosis más grandes en esta Cámara", ha apostillado.

"Mucha independencia pero luego quien firma las nóminas de los cargos nacionalistas son los socialistas que gobiernan las instituciones donde gobiernan", ha continuado, antes de sugerir que Pontón "forraba la carpeta del instituto con imágenes de Pujol e Ibarretxe". "¿Quieren un procés gallego? ¿Un referendum como el de Cataluña? Ni siquiera tienen un nacionalismo propio, copian lo que hacen otros", ha afeado, para lamentar que tilden de "antigallegos y antidemócratas" a quienes no asumen los postulados del Bloque.

REFORMA DEL ESTATUTO Y LLAMADA A SUMAR

En respuesta al PSOE, Feijóo ha pedido "hablar en serio" de otras cuestiones como la situación de la AP-9 y ha instado a Gonzalo Caballero a aclarar puntos concretos de la reforma estatutaria que plantea y si necesitaría "el visto y place" del BNG, antes de recordar lo que sucedió en el último intento de reforma, donde la denominación de Galicia "en el preámbulo" impidió "cualquier avance".

"Ese cuento ya lo vi. Si hablamos, deberíamos hacerlo en serio y con cuestiones concretas", ha aseverado, antes de subrayar que, igual si Euskadi y Galicia "no reformaron el Estatuto" es porque las comunidades tienen "criterio y personalidad".

Finalmente, aunque ha asegurado tener dudas a veces de si los representantes de PSOE y BNG "vivirán en Galicia y realmente hablarán con la gente", ha hecho una llamada a "sumar", aunque aparentemente no muy convencido. "Si quieren sumar, aún tenemos la última réplica y las propuestas de resolución. Nosotros queremos sumar", ha zanjado.