Feijóo defiende a Díaz Ayuso y censura la "situación de acoso político" a la dirigente madrileña

Reitera que un estado de alarma "permanente" es "un atípico constitucional" y urge a Sánchez dejar de usar "un cheque en blanco sin condiciones"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes a su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha censurado la "situación de acoso político" a la que, a su modo de ver, está sometida la también dirigente popular.

"No conozco sus palabras, pero sí la situación de acoso político a una presidenta de una comunidad que ha intentado gestionar en los peores momentos de una crisis sanitaria los servicios pese a estar contagiada con el virus", ha sentenciado Feijóo, tras ser preguntado acerca de su opinión en relación a que Ayuso aliente las protestas contra el Gobierno.

En una rueda de prensa telemática, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, ha añadido que también conoce el mensaje que el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, envía tras cada conferencia de presidentes: que su Ejecutivo "no entrará a criticar, calificar o descalificar lo que hacen los servicios autonómicos".

Feijóo ha remarcado que, aunque se siguen las directrices del mando único, "sin los presidentes autonómicos" y los servicios de las comunidades, no sería "posible" hacer frente a la pandemia. Por ello, ha pedido que la "discrepancia y tensión política" que se constata en Madrid se resuelva "después de acabar el brote".

"O eso es lo que dice el presidente en las videoconferencias de cada domingo y llevamos nueve, con independencia de que después los socios no lo cumplan", ha apostillado.

NO VE "CONDICIONES" QUE OBLIGUEN A CONVOCAR EN MADRID

Preguntado acerca de cómo vería que Isabel Díaz Ayuso convocase elecciones el lunes --fecha en la que se especula con que podrían hacerlo tanto el lehendakari vasco comoo el propio Feijóo--, el presidente gallego ha considerado "novedosa" la cuestión.

"No tengo ni idea de que un presidente que no sea el lehendakari o el gallego piense en elecciones, le corresponderá a Ayuso o a cualquier otro presidente pronunciarse al respecto. No tengo información como para motivar esa decisión, que le correspondería a ella, pero no me parece que haya condiciones que obliguen a esa convocatoria", ha dicho, antes de matizar que se pronuncia así "desde la pura opinión o comentario, no desde una posición política concreta".

CELEBRA QUE CASADO AVALE EL EJEMPLO DE MADRID

Sobre qué le parece que el líder del PP, Pablo Casado, ensalce el modelo de gestión de la crisis sanitaria de Madrid y no el de Galicia, ha replicado que le parece "muy bien" que "anime" a las autoridades madrileñas porque "sufrieron lo indecible" (ha aludido tanto a la presidenta como al alcalde de la capital española).

"Trataron por todos los medios de salvar vidas, no ocultaron la situación dramática que vivieron miles de familias en esa comunidad, supieron pedir ayuda y ahora nos dicen que, si lo necesitásemos, están a disposición de tratar de devolver las muestras de solidaridad", ha esgrimido.

"ATÍPICO CONSTITUCIONAL"

Finalmente, preguntado acerca de que el Gobierno siga amparándose en el estado de alarma para "impedir protestas", ha contestado que él continúa pensando que un estado de alarma "permanente" en España es "un atípico constitucional".

"El Gobierno central ha tenido tiempo para reformar, si fuera necesario la ley orgánica de salud", ha reiterado, antes de destacar que los grupos de la oposición le dieron "un cheque en blanco sin condiciones en las últimas ocho semanas".

"Ya es hora de que deje de usar un cheque en blanco sin condiciones y ejercite sus competencias sin tener que extremar la Constitución en un estado de alarma que ha sido absolutamente excepcional desde 1978. Nunca vivimos una situación así y nunca se impidió una manifestación la calle previa notificación a la Delegación del Gobierno", ha esgrimido.

"Como vivimos una situación excepcional, es bueno que esa situación excepcional se ciña al ámbito sanitario y no a los derechos civiles de los ciudadanos que vivimos en una sociedad tan democrática y respetuosa como la española", ha zanjado.