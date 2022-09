Feijóo defiende bajar impuestos para proteger a las clases humildes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha avalado este lunes frente al Comité Ejecutivo Nacional de su partido las rebajas fiscales de autonomías como Andalucía y, ante las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido la bajada de impuestos como fórmula para proteger a las clases humildes.

En su intervención en abierto ante el Comité, con presencia de los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla y León y Murcia, y ausencias como las de los dirigentes de la Comunidad de Madrid y Galicia, Feijóo ha vuelto a pedir que el Ejecutivo deflacte el IRPF y ha propuesto además bajar al 4 % el IVA de la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas.

"Si al PSOE le preocupa la recaudación en Andalucía, sugiéreles que pidan recuperar los 680 millones de los ERE", ha dicho Feijóo, dirigiéndose al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien ha destacado que cuenta con el aval de las urnas y que no solo suprime el impuesto de patrimonio sino que también deflacta el IRPF a clases medias y bajas.

Además, Feijóo ha rechazado la máxima de que "no hay que distraer al enemigo cuando se equivoca" con el argumento de que Sánchez no es su enemigo y él no está para "esperar callado que España se desgaste" sino para "servir al país", y por ese motivo seguirán haciendo propuestas.

Aunque la respuesta sea decirle que es "populista, insolvente", que tiene "mala fe" o es "amigo de los ricos", críticas que ha dicho encajar con "sentido del humor".

"Me cuesta más encajar que el PSOE nos dé lecciones de defender a las clases humildes cuando ha votado que no y aplaudido después a rebajar el IRPF por debajo de los 40.000 euros", ha agregado.

El líder de la oposición ve dos modelos opuestos: el de "la crispación, insulto, control de las instituciones y división interna permanente" que atribuye a Sánchez y el de "centralidad, unión de los españoles, propuestas meditadas, servicios públicos eficientes y el afán de acertar para la recuperación de España" que ofrece el PP.

Feijóo defiende que propuestas como la de rebajar el IVA de productos básicos son "estudiadas" y "solventes" y no cargan "el coste de la crisis a las familias" ni a los "productores y vendedores" que lo están "pasando muy mal" ante margenes cada vez más pequeños.

Y argumenta que si el Ejecutivo no las acepta es porque "quieren quedarse con el dinero de los españoles que han pagado de más por comprar lo mismo y distribuirlo como consideren oportuno", recursos que cifra en 32.000 millones de euros de recaudación extra.

Feijóo ha censurado asimismo las continuas divisiones del Gobierno sobre la vivienda, la OTAN, los presupuestos o la política exterior, "un sinfín de desencuentros" entre los que se incluye la ley trans, donde las críticas de la exvicepresidenta Carmen Calvo son para Feijóo la medida del "follón".

En esta tesitura, el líder del PP cree que su alternativa convence cada vez a más españoles. "Si los datos del CIS fuesen reales hubiesen convocado elecciones el domingo pasado, pero como no son reales no se sabe cuándo las va a haber", ha ironizado.

EL PP REFUERZA SU ESTRUCTURA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Feijóo ha defendido el bagaje y conocimiento de los dirigentes de los terceros niveles del organigrama que este lunes ha nombrado el Comité Ejecutivo y ha destacado que, o bien proceden de la gestión pública -y parlamentaria en algunos casos- o bien tienen experiencia en el sector privado. Además, ha agradecido la labor de los expertos que asesoran al PP y que la formación deja en el anonimato.

En su intervención en abierto Feijóo no se ha referido en cambio a la victoria electoral de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia, que produce en su partido diferentes visiones, desde quienes lamentan un resultado que orilla la centralidad política hasta quienes consideran que es síntoma de la crisis que vive la socialdemocracia.