Feijóo: no daremos ni un paso atrás en la defensa de la libertad y concordia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que su partido no dará "ni un paso atrás" en la defensa "de la libertad y la concordia" y "en la defensa de España por encima de siglas y de ideologías".

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones en el municipio riojano de Lardero, donde ha participado, ante medio millar de personas, en un acto de su campaña "En defensa de un gran país", junto a la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra; y el candidato del PP al Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

En su intervención, el líder popular ha aludido en varias ocasiones a la transición y a la capacidad de acuerdo que tuvieron entonces PP y PSOE, algo que ha confrontado con "el relato que quieren imponer algunas minorías".

"No nos vamos a callar y le decimos a los socialistas no sanchistas que tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque también es la que defendieron ellos en la transición", ha subrayado Núñez Feijóo.

Ha recalcado que "dentro de la Constitución se puede hablar de todo", pero "fuera de ella no se pueden aceptar chantajes contra los acuerdos que nos dimos todos" y, por eso, "tenemos que defendernos de quienes se creen dueños de la gobernabilidad de España" y "de los comunistas que quieren dividirnos entre buenos y malos".

"También vamos a defender ante Sánchez que su país, que es nuestro país, no puede estar sujeto a intereses tan pequeños y que está por encima de egos y soberbias", ha incidido.

Ha aludido de forma directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado que ese puesto "no es un fin, sino un medio para servir al país, no a los militantes de tu partido".

"No se trata solo de der presidente, sino de ayudar a la gente a vencer dificultades", con lo que "no se trata de resistir, sino de gobernar bien, aunque eso, a veces, desgasta", ha asegurado.

SÁNCHEZ, RESISTIR A COSTA DE LO QUE SEA

España está "en un momento clave de su historia" porque tiene "el peor gobierno de su historia" y por eso "necesitamos un buen gobierno, que sea consciente de que se debe a los ciudadanos y no al beneficio propio, que actúe en función de la palabra dada, sin abusar de la confianza de las personas, con humildad y sin soberbia", que "es todo lo contrario a lo que hace Sánchez".

"Me elegisteis para unir al PP y lo que quiero es unir a la nación y voy a trabajar por ello", ha afirmado, y "eso pasa por no cambiar de principios en cada conversación, por asumir que hay que tratar asuntos de Estado con el PSOE, por tener madurez y tratar a los ciudadanos con respeto, algo que no sucede cuando un político dice una cosa y hace la contraria".

Eso mismo, ha proseguido, "es lo que impide a Sánchez convocar ya las elecciones, el que le conocen todos, incluso los que le votaron, y saben que no queda ni un poco de lo que prometió y solo le queda resistir a costa de lo que sea, de las exigencias de Podemos y de los independentistas".

Núñez Feijóo también ha aludido a la "falta de capacidad de gestión" del Gobierno de España, que "nos ha situado a la cola de Europa", a pesar de que "ha utilizado a familias y trabajadores para tener un récord de recaudación" porque "nunca se han pagado tantos impuestos y nunca el gobierno ha vivido mejor que ahora".

A pesar de todo, el PP, ha dicho, "va a seguir haciendo propuestas" que beneficien a los ciudadanos, "como las que presentamos, no se aceptaron y luego las adoptaron ellos" y "esperemos que este martes -en el Consejo de Ministros- nos copien otra vez y bajen el IVA de los alimentos" y luego "que bajen el IRPF, en vez de bajar las penas por malversación".

DEVOLVER EL SOSIEGO AL PAÍS

"Vamos a trabajar por devolver el sosiego al país, por resolver los problemas de la gente y no de los políticos" y que la política "sea una discusión entre modelos, entre propuestas", ha subrayado el dirigente del PP, quien ha insistido en que en las elecciones de 2023, primero municipales y autonómicas, y luego generales, "nos jugamos mucho".

Porque, ha detallado, "vivimos una situación económica complicada", ya que "somos el país que peor ha gestionado la crisis y que no ha recuperado el nivel que tenía en 2019, algo que no hará hasta 2024", ha asegurado.

Además, ha criticado, España "es el país que más ha aumentado la deuda, 1.500 millones de euros a la semana desde que gobierna Sánchez" y "así gobierna cualquiera".

Pero "no nos hagamos trampas" porque "España tiene el doble de deuda que la media de los países de la UE, tiene el 28 por ciento de la población en riesgo de pobreza y el doble de paro que la UE", con lo que "la situación económica es lamentable".

Por eso, "Sánchez quiere evitar que la gente hable porque tiene una campaña muy complicada" y "prefiere mantener a ministros que debería cesar para que le hagan de escudo".

"Puede que haya logrado el objetivo de aguantar, pero no le quedan más que dos elecciones, las de mayo y las generales", ha concluido.