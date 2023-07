Feijóo cuenta con el efecto Andalucía: obtener voto de socialistas que buscan frenar a Vox

(Actualiza la NA6213 con más información)

El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, cree que existe el efecto Andalucía ante el 23J y que será capaz de aglutinar en su formación tanto a votantes de Vox que buscan un cambio seguro, como el apoyo de socialistas que temen una coalición de Gobierno con Santiago Abascal.

Fue durante la segunda semana de campaña cuando Juanma Moreno alcanzó la mayoría absoluta en Andalucía, oculta a los electores al coincidir con el periodo en el que ya no se pueden publicar encuestas. Feijóo aspira a emularlo y lograr una mayoría si no absoluta, sí muy amplia, con una transferencia de votantes socialistas que aumente en los próximos días y pueda superar el 10 % de los votos.

Así lo ha explicado en una conversación informal con los periodistas que siguen su campaña, con los que ha conversado en el autobús electoral del partido, que se dirigía a un mitin en Pamplona (Navarra).

Como en el caso de las elecciones andaluzas de junio de 2022, el PSOE ha vuelto a vertebrar su campaña electoral en agitar el miedo a Vox y eso puede terminar beneficiando al PP, algo con lo que especula esa formación y que el propio Feijóo le advirtió a su rival, Pedro Sánchez, durante el debate cara a cara.

Sobre el rol de Vox, Feijóo apunta a que le dicen que este partido está nervioso porque va justo como tercera fuerza, aunque la mayoría de sondeos le mantienen en esta posición y no pronostican que Sumar pueda adelantar a Santiago Abascal.

Feijóo mantiene el compromiso de intentar una investidura en solitario si logra tener más votos que toda la izquierda, pero advierte de que necesita socios para esa aventura y se pregunta si realmente el PSOE no va a cambiar de opinión y va a obligarle a pactar con Vox.

Si logra no una mayoría absoluta, pero sí, por ejemplo, 168 escaños, ¿no le dejarán gobernar?, se ha preguntado Feijóo. Al candidato del PP le gustaría poder contar con el apoyo del PNV y otros partidos minoritarios para su investidura. Y apunta a que la mayoría absoluta es dificilísima, no muy probable, pero no imposible.

El candidato del PP recalca además que el resultado no está claro y tiene incertidumbre porque hay que despejar incógnitas como cuánta gente va a votar en pleno verano y época vacacional, si lo harán los mayores o si en las autonomías habrá alertas por calor.

En los próximos días el PP concentrará sus esfuerzos en las provincias que reparten entre cuatro y cinco escaños y también se centrará en Madrid, Cataluña y en alguna provincia andaluza como Málaga o Sevilla, donde todavía ven margen para crecer.

Feijóo ha apuntado además que del 23J dependerá la situación de Murcia, y advierte de que si Vox tensiona mucho en esta comunidad autónoma pierde. En Aragón no descarta la entrada de Vox en el gobierno de Jorge Azcón.